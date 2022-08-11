Представлен первый новозеландский гиперкар

Компания Rodin Cars, принадлежащая предпринимателю Дэвиду Дикеру из Новой Зеландии, выпустит 27 трековых болидов FZero, способных разгоняться до 360 км/ч.

По словам представителей компании, одноместный автомобиль весит всего 698 кг при длине 5,5 метра и ширине 2,2 метра благодаря широкому использованию углепластика и самому легкому в мире двигателю V10 рабочим объемом 4 литра.

Его отдача составляет 1000 л. с. и 910 Нм, еще 176 л. с. и 116 Нм добавляет электромотор, установленный на коленчатом валу. Динамические параметры FZero пока не рассекречены, но известно, что аэродинамика кузова обеспечивает прижимную силу до четырех тонн.