Lifestyle
Авто
Новости Статьи
Главная
Lifestyle
Авто

Сегодня, 14:00

У электрического кроссовера Toyota отваливаются колеса

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Toyota bZ4X.
Фото Toyota

Японский автогигант Toyota объявил отзыв всех проданных электромобилей bZ4X по причине серьезного производственного дефекта.

Оказалось, что болты крепления колес подвержены самооткручиванию, из-за чего колеса могут отвалиться во время движения. Владельцам всех машин данной модели рекомендовано не садиться за руль, а транспортировать их в дилерские центры на эвакуаторе для бесплатного устранения неисправности.

Ее причины пока не установлены, поэтому тем, кто не хочет ждать, Toyota предлагает выкупить кроссоверы и вернуть деньги. Очевидно, в ближайшее время подобные кампании будут объявлены и для моделей Subaru Solterra и Lexus RZ, базирующихся на той же платформе, что и Toyota bZ4X.

0
Читайте также
Почему возникает головокружение? Мнение экспертов
Тюрьма или армия: хоккеист СКА Воробьев сознался в покупке военного билета, ему грозит 12 лет колонии. Что вообще происходит?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Представлен первый новозеландский гиперкар
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости