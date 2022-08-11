У электрического кроссовера Toyota отваливаются колеса

Японский автогигант Toyota объявил отзыв всех проданных электромобилей bZ4X по причине серьезного производственного дефекта.

Оказалось, что болты крепления колес подвержены самооткручиванию, из-за чего колеса могут отвалиться во время движения. Владельцам всех машин данной модели рекомендовано не садиться за руль, а транспортировать их в дилерские центры на эвакуаторе для бесплатного устранения неисправности.

Ее причины пока не установлены, поэтому тем, кто не хочет ждать, Toyota предлагает выкупить кроссоверы и вернуть деньги. Очевидно, в ближайшее время подобные кампании будут объявлены и для моделей Subaru Solterra и Lexus RZ, базирующихся на той же платформе, что и Toyota bZ4X.