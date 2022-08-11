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Сегодня, 11:00

Автоэксперт назвал подержанные машины, которые можно купить за миллион

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Hyundai Creta.

Автоэксперт Вячеслав Субботин перечислил автомобили, которые можно приобрести на вторичном рынке за один миллион рублей. По его словам, выбор сводится к брендам из Китая, Южной Кореи и Франции.

В первую очередь выбор падает на китайские автомобили. Стоит выбрать Jac, Faw, Brilliance и Haval.

«Среди подержанных машин можно выбирать корейских представителей Hyundai и KIA. Обратить внимание можно на Hyundai Creta. Еще одна группа — это французские автомобили Renault Kaptur или Duster, которые построены на платформе Logan», — приводит слова специалиста Nation News.

Эксперт предлагает рассмотреть к покупке и немецкие транспортные средства. Однако у них будут очень дорогими запчасти.

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