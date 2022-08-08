Какие автомобильные бренды уйдут из России? Рассказали автоэксперты

Автоэксперт Сергей Бургазлиев назвал бренды, которые первыми покинут российский рынок.

«Всем очевидно, что первыми свернут свою деятельность в России такие премиум-марки, как Lexus, Infiniti, Jaguar, Land Rover и Volvo. Они уже сейчас распродают остатки. Я считаю, что Porsche, Jaguar, Land Rover и Volvo уйдут из России окончательно. А вот Infiniti и Toyota, скорее всего, останутся. У них пока нет планов покидать наш рынок», — приводит слова эксперта «Газета.ру».

Бургазлиев полагает, что Peugeot, Citroen, Jeep, Fiat и Opel останутся, а сам концерн Stellantis даже сохранит завод.

В свою очередь, автоэксперт Сергей Удалов отмечает, что работать крупным брендам в России будет сложно из-за санкций. Так, по его словам, полноценно работать уже не могут Lexus, Infiniti, Jaguar, Land Rover и Porsche. При этом они думают о своих клиентах и не хотят прекращать работу в РФ.

Ранее стало известно, что в России появится новая марка автомобилей от Chery.