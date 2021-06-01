Ждали от родоначальников хокккея вылета, а теперь играть против них в плей-офф?

Таблица и матчи

После матчей Россия — Швеция (3:2 ОТ) и Норвегия — Казахстан (3:1) положение команд на групповом этапе чемпионата мира выглядит так:

группа А: Россия — 14 очков (6 матчей), Швейцария — 12 (6), Словакия — 12 (6), Чехия — 10 (6), Швеция — 10 (7), Дания — 8 (7), Великобритания, Белоруссия — 4 (6);

группа В: Финляндия, США — 15 очков (6 матчей), Казахстан — 10 (7), Германия, Латвия, Канада — 9 (6), Норвегия — 8 (7), Италия — 0 (6).

Оставшиеся матчи, которые будут сыграны завтра, следующие:

группа А: Швейцария — Великобритания, Словакия — Чехия, Россия — Белоруссия;

группа В: Канада — Финляндия, Италия — США, Германия — Латвия.

Положение России

Швеция потеряла шансы на выход в плей-офф — это произошло с «Тре Крунур» впервые в истории. У российской сборной хорошие шансы на первое место в группе: для этого достаточно победить Белоруссию.

Если же россияне не смогут это сделать, то в случае равенства очков с Швейцарией мы будем выше этой команды, а со Словакией — ниже (критерий — победа в личной встрече). А вот если по 14 или 15 очков наберут все три этих сборные сразу, то наши хоккеисты останутся вторыми.

Ключевыми показателями будут число очков в матчах внутри «тройки» (по 3), а далее разность шайб (у Швейцарии — «плюс 4», у России — «плюс 1», у Словакии — «минус 5»).

Поскольку швейцарцы играют с Великобританией и наверняка наберут еще 3 очка, они вряд ли опустятся ниже второго места. Чехи могут обойти словаков и занять третью позицию, если победят соседей в основное время.

Ситуация Канады

Победа Норвегии над Казахстаном — возможное спасение для Канады, судьба которой теперь зависит только от нее самой.

Итак, Канада попадет в четвертьфинал, если она:

— обыграет Финляндию (в основное время/в овертайме/по буллитам, не важно);

— проиграет Финляндии в овертайме/по буллитам, а матч Германия — Латвия закончится в основное время (не важно, как).

Шансы Казахстана попасть в плей-офф полностью зависят от Канады: если североамериканцы проиграют Финляндии в основное время, команда Юрия Михайлиса окажется в четвертьфинале. В противном случае она точно будет ниже четвертой позиции.

Для Латвии и Германии все просто: победитель матча точно будет в плей-офф. Проигравший в случае, если встреча закончится за 60 минут, — не попадет в четвертьфинал. А вот если матч закончится в овертайме/по буллитам, то все зависит от канадцев. Если последние проигрывают, то неудачник матча Германия — Латвия — в четвертьфинале.

Кто с кем сыграет в плей-офф

Сетка четвертьфиналов привычная для ЧМ: А1-В4, А2-В3, А3-В2, А4-В1.

Скорее всего, чехи и словаки встретятся в плей-офф с финнами и американцам. Последние определят завтра победителя группы В — финны пока выше за счет успеха в очном матче, но им предстоит игра с Канадой, а США — прогулка с Италией.

Россияне в случае победы над Белоруссией могут попасть на Канаду, Казахстан, Латвию и Германию. Канадцы станут третьими в группе В, если обыграют Финляндию в основное время, а матч Германия — Латвия не закончится в основное время, и четвертыми, если немцы и латвийцы определят победителя за 60 минут, а «Кленовые листья» наберут хотя бы очко в игре с финнами.

Так что встреча России и Канады в плей-офф вполне вероятна: вариант, при котором россияне побеждают белорусов, в матче Германия — Латвия не будет овертайма, а канадцы возьмут хотя бы очко у Суоми, кажется весьма реальным.