Быков о 22-м пакете санкций: «Очень грустно, что спорт в некоторых ситуациях становится заложником политики!»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков поделился с «СЭ» мнением о предложении Еврокомиссии ограничить участие российских спортсменов в соревнованиях на территории Евросоюза под национальным флагом.



Проект также предусматривает запрет на использование официальной российской символики на спортивных мероприятиях в ЕС. Кроме того, предлагается ограничить финансирование европейских спортивных и культурных организаций российскими спонсорами.



«К сожалению, сейчас очень сложная политическая ситуация в Европе. И очень грустно, что спорт в некоторых ситуациях становится заложником политики! Поэтому Еврокомиссия предлагает полностью запретить российским спортсменам участие в соревнованиях на территории Евросоюза», — сказал Быков «СЭ».



Предложение Еврокомиссии предстоит рассмотреть странам Евросоюза. Для вступления санкций в силу необходимо единогласное одобрение всех государств — членов ЕС в Совете Евросоюза.