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Третьяк сожалеет об уходе Фазеля с поста президента ИИХФ

07:15
Рене Фазель. Фото Reuters
Рене Фазель. Фото Reuters
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Президент ФХР Владислав Третьяк в интервью «СЭ»высказал сожаление из-за решения Рене Фазеля завершить карьеру президента Международной федерации хоккея.

— Известна огромная роль Рене Фазеля в том, что НХЛ согласилась приезжать на Олимпиады. Кроме того, при его поддержке Россия получила право на проведение домашних Олимпиады и чемпионата мира по футболу, не говоря уже про различные хоккейные турниры. С его уходом с поста президента ИИХФ мы многое потеряем?

— Он проработал на посту главы ИИХФ более 20 лет и многое сделал для развития хоккея. Я помню, как Рене лично участвовал в переговорах с НХЛ, добившись того, чтобы на Олимпиаду стали приезжать все лучшие игроки. Он всегда находился в контакте с заокеанскими партнерами. С ними очень сложно договариваться, поскольку НХЛ все время действует с позиции силы.

Фазель — дипломат, умел находить общий язык. Россия на выборах президента ИИХФ всегда голосовала за него. Благодаря ему наша страна получила возможность неоднократно проводить крупные турниры в разных возрастных категориях. В 2023-м Россия примет и взрослый чемпионат мира в Санкт-Петербурге, и молодежный в Омске и Новосибирске. Рене понимает, что мы проведем все соревнования на отличном уровне.

Я сказал Фазелю, что жалею о его уходе. Дело не в отношении к России. Как большой профессионал, Рене еще мог принести пользу мировому хоккею. Но он сам считает, что проработал на своем посту очень долго, и хочет сменить амплуа. С преемником мы обязательно наладим хороший контакт. Россия входит в хоккейную элиту. С нами обязательно надо считаться.

Полностью интервью Владислав Третьяка читайте здесь

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Михаил Зислис все материалы автора

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