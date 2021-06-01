Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира

На чемпионате мира по хоккею в Риге завершился групповой этап. По его итогам определились пары четвертьфиналистов турнира.

Россия — Канада

Швейцария — Германия

США — Словакия

Финляндия — Чехия

Четвертьфиналы чемпионата мира пройдут 3 июня.