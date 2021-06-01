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Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира

22:28
Сборная России. Фото AFP
Сборная России. Фото AFP
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На чемпионате мира по хоккею в Риге завершился групповой этап. По его итогам определились пары четвертьфиналистов турнира.

Россия — Канада

Швейцария — Германия

США — Словакия

Финляндия — Чехия

Четвертьфиналы чемпионата мира пройдут 3 июня.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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