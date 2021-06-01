Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира
22:28
На чемпионате мира по хоккею в Риге завершился групповой этап. По его итогам определились пары четвертьфиналистов турнира.
Россия — Канада
Швейцария — Германия
США — Словакия
Финляндия — Чехия
Четвертьфиналы чемпионата мира пройдут 3 июня.
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Россия — Канада: кто победит в четвертьфинале ЧМ-2021?
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Материалы сюжета: Чемпионат мира по хоккею 2021: расписание и результаты матчей России и других игр в плей-офф — пары, обзоры
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