Малкину не нравится практика приглашения иностранных тренеров в КХЛ

– Вам предстоит играть в тяжелом графике. Будете это держать в голове и экономить силы?

– В НХЛ тоже такой график, когда ты играешь два дня подряд, потом день перерыв и снова игра. Мы привыкли к этому. Главное правильно расходовать силы. Сейчас играем в четыре звена. Тренер нас правильно выпускает. Если ты матч играешь 15 минут, и второй столько же, это не так много. В НХЛ привыкли играть и по 20 минут. Главное правильно действовать на льду, а когда трибуны тебя гонят, об оставшихся силах не думаешь.

– В сборной есть взаимоподдержка. Когда не шла игра у Овечкина и Кузнецова, играли больше на них. С итальянцами парней прорвало. Не было мысли немного Капризова поддержать, а то у него сейчас не идет?

– У нас все друг друга подбадривают. Сегодня тренеры сказали больше бросать, больше брать на себя инициативу, забить, снять груз ответственности с себя. Конечно, тренерский штаб ему поможет, игроки поддержат.

У нас собралась хорошая сборная, ему просто пока не нашлось места в звене. Хорошо играет Барабанов. Тренеры стараются лучших игроков допускать, и может где-то уверенность пропала. Думаю, он еще скажет свое слово. Мы знаем, насколько он талантлив. У него все впереди.

– Шведы очень ждут матча с вами. А вы?

– Есть расписание. Я лично не жду, но придется (смеется). Думаю о завтрашней игре, о латвийцах. Настанет 21 число, будем с ними играть. Ждать шведов? Даже не думал об этом.

– Вы даже дату матча помните.

– Смотрю расписание, держу в голове. Ничего удивительного. Я смотрю расписание в НХЛ на месяц вперед, стараюсь держать в голове, когда будут выходные и как провести эти дни. Строю свое планы на неделю вперед, поэтому где-то надо думать не только об игре, но и когда сделать массаж, когда выспаться. Тоже довольно интересный процесс.

– В НХЛ нет ни одного европейского тренера, кроме Крюгера, который канадец. В России уже есть Мактавиш, Хартли. Почему так происходит?

– На самом деле мне тоже эта практика не нравится. Считаю, что наши молодые тренеры, тот же Евгений Корешков, который сейчас в ЦСКА работает вторым тренером, мог справиться и в роли главного. Я играл, когда в "Магнитке" был чех, потом канадец. Это очень сложно, нужен переводчик. Во время игры, когда им надо 30 секунд чтобы что-то объяснить, 15 секунд уходит на перевод и не всегда улавливаешь информацию, которую хотят до тебя донести.

Не знаю откуда это пошло. Но видим, как канадский специалист Боб Хартли показал себя в "Авангарде", вывел команду в финал. Тот же Кинг выиграл с "Металлургом" регулярный чемпионат. Они дают результат, значит пока мастеровитее. Может у них другое видение хоккея или мы до них не доросли. Наверное, у нас не так много квалифицированных тренеров. Но проблема с языком стоит на первом месте.

– С Хернквистом вы встречались, а с Маркусом Петтерсоном? Или он не сумел стать частью "Питтсбурга"?

– С Патриком мы более близки, переписываемся, общаемся. Он лидер команды и ее основа. Я со всеми поддерживаю отношению, но все равно с кем-то больше, с кем-то меньше. С Патриком мы более-менее сдружились.

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