Казахстан проиграл Венгрии на чемпионате мира

Сборная Казахстана проиграла Венгрии в матче группового турнира чемпионата мира — 2:4. Игра проходила в Хернинге (Дания).

У казахстанцев шайбу забросили Никита Михайлис и Валерий Орехов, который также отметился результативной передачей. У венгров отметились Вильмош Галло, Петер Винце, Иштван Тербош и Янош Харри.

Казахстан потерпел второе поражение в трех матчах — 3 очка и 6-е место в группе B. Венгрия одержала первую победу на этом чемпионате мира — 3 очка и 5-я строчка в таблице.

Чемпионат мира

Группа B

Казахстан — Венгрия — 2:4

(0:2, 1:0, 1:2)

Голы: Хари — 1 (Нильссон, М. Хорват), 0:15 — 0:1. Тербоч — 1 (Б. Хорват, Шонгот), 18:31 — 0:2. Михайлис — 2 (бол., Орехов, Шестаков), 34:32 — 1:2. Галло — 1 (Хари, Эрдей), 40:14 — 1:3. Винце — 1 (бол., Папп, Хари), 43:35 — 1:4. Орехов — 1 (бол., Шестаков), 59:01 — 2:4.

Вратари: Павленко — Балиж.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 25 (8+10+7) — 28 (9+8+11).

Судьи: Офнер, Хольм.

13 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen