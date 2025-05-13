ЧМ-2025, результаты и видео голов 13 мая: Канада обыграла Франция, Казахстан уступил Венгрии и другие матчи
13 мая, вторник
Группа А
Словения — Латвия — 2:5 (0:0, 2:4, 0:1)
Голы: Магковец — 1 (Симшич), 22:40 — 1:0. Рубинс — 1 (Эгле, Андерсонс), 28:50 — 1:1. Равинскис — 1 (Тралмакс, Якс), 32:02 — 1:2. Дзиеркалс — 2 (Андерсонс), 32:23 — 1:3. Грегорц — 1, 32:54 — 2:3. Локмелис — 3 (Мамчицс, Тралмакс), 33:45 — 2:4. Тралмакс — 2 (Рубинс), 54:16 — 2:5.
Вратари: Горак — Гудлевскис.
Штраф: 0 — 4.
Броски: 18 (6+10+2) — 24 (7+10+7).
Судьи: Кэмпбелл, Хольм.
13 мая. Стокгольм. Avicii Arena. 3423 зрителя.
Канада — Франция — 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
Голы: Хорват — 3 (Форстер), 6:32 — 1:0. Куилль — 1 (Джонсон, О`Райлли), 12:11 — 2:0. Кросби — 1 (бол., Монтур), 37:31 — 3:0. Хорват — 4 (бол., Конекны, Маккиннон), 43:57 — 4:0. Монтур — 1 (Хэйтон, Шенн), 51:05 — 5:0.
Вратари: Биннингтон — Хунка.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 36 (14+10+12) — 15 (6+4+5).
Судьи: Каукокари, Хрибик.
13 мая. Стокгольм. Avicii Arena. 4124 зрителя.
Группа В
Норвегия — Германия — 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)
Голы: Элиз — 1 (Штюцле, Михаелис), 4:51 — 0:1. Михаелис — 1 (мен., Элиз, Вагнер), 16:10 — 0:2. Мартинсен — 1 (бол., Брандсег-Нигар, Йоханнесен), 19:50 — 1:2. Стаховяк — 2 (Кахун), 24:56 — 1:3. Замански — 2 (Райхель, Кельбле), 26:46 — 1:4. Берглунд — 1 (Сальстен, Бакке Ольсен), 47:07 — 2:4. Тиффельс — 2 (бол., п.в., Кахун, Штюцле), 59:43 — 2:5.
Вратари: Арнтцен (58:25 — 59:43) — Грубауэр.
Штраф: 12 — 8.
Броски: 31 (9+9+13) — 30 (10+14+6).
Судьи: Ансонс, Брандер.
13 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen. 3622 зрителя.
Казахстан — Венгрия — 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)
Голы: Хари — 1 (Нильссон, М. Хорват), 0:15 — 0:1. Тербоч — 1 (Б. Хорват, Шонгот), 18:31 — 0:2. Михайлис — 2 (бол., Орехов, Шестаков), 34:32 — 1:2. Галло — 1 (Хари, Эрдей), 40:14 — 1:3. Винце — 1 (бол., Папп, Хари), 43:35 — 1:4. Орехов — 1 (бол., Шестаков), 59:01 — 2:4.
Вратари: Павленко — Балиж.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 25 (8+10+7) — 28 (9+8+11).
Судьи: Офнер, Хольм.
13 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.
