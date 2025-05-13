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13 мая 2025, 23:26

Канада разгромила Францию на чемпионате мира, Кросби забросил шайбу

Руслан Минаев
Фото AFP

Сборная Канады разгромила Францию в матче группового турнира чемпионата мира — 5:0. Игра проходила в Стокгольме.

Шайбы забросили Бо Хорват (дубль), Уилл Кайлле, Сидни Кросби и Брэндон Монтур.

Канада одержала третью победу в трех матчах и лидирует в группе A — 9 очков. Франция потерпела третье поражение подряд — 1 очко и 7-е место в таблице.

Чемпионат мира

Группа A

Канада — Франция — 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Голы: Хорват — 3 (Форстер), 6:32 — 1:0. Куилль — 1 (Джонсон, О`Райлли), 12:11 — 2:0. Кросби — 1 (бол., Монтур), 37:31 — 3:0. Хорват — 4 (бол., Конекны, Маккиннон), 43:57 — 4:0. Монтур — 1 (Хэйтон, Шенн), 51:05 — 5:0.

Вратари: Биннингтон — Хунка.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 36 (14+10+12) — 15 (6+4+5).

Судьи: Каукокари, Хрибик.

13 мая. Стокгольм. Avicii Arena. 4124 зрителя.

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