Канада и Словакия встретятся в матче группового этапа чемпионата мира

Сборные Канады и Словакии встретятся в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в субботу, 17 мая. Игра пройдет на «Авичи Арене» в Стокгольме (Швеция), стартовое вбрасывание состоится в 21.20 по московскому времени.

За ключевыми событиями и результатом игры Канада — Словакия можно следить в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире игру покажут канал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне федерального телеэфира.

В четырех матча группового этапа чемпионата мира Канада набрала 12 очков, разгромив Словению, Латвию, Францию и Австрию, а Словакия — 7 очков после поражений от Швеции и Австрии и побед над Словенией и Францией.