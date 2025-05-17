Четыре очка Гарлэнда принесли США победу над Германией
Сборная США в матче чемпионата мира обыграла Германию — 6:3.
В первом периоде американцы забросили три шайбы, во втором — пропустили, в третьем — снова забросили три.
Победный гол забил нападающий Конор Гарлэнд, также отдавший три передачи.
Американцы одержали четвертую победу на турнире и с 11 очками поднялись на третье место в группе B, обойдя немцев (9 очков).
Чемпионат мира
Группа B
США — Германия — 6:3 (3:0, 0:3, 3:0)
Голы: Томпсон — 4 (бол., Веренски, Гарлэнд), 1:42 — 1:0. Назар — 3 (Готье), 9:43 — 2:0. О`Коннор — 1 (Томпсон), 14:17 — 3:0. Мик — 1 (Замански, Хюттль), 28:43 — 3:1. Мюллер — 1 (Кахун, Стаховяк), 34:43 — 3:2. Стаховяк — 3 (бол., Михаелис, Хюттль), 35:31 — 3:3. Гарлэнд — 2 (бол., Келлер, Кули), 44:50 — 4:3. Кули — 3 (Гарлэнд, Келлер), 56:31 — 5:3. Келлер — 2 (п.в., Назар), 58:07 — 6:3.
Вратари: Даккорд — Грубауэр (Нидербергер, 41:26, Грубауэр, 47:29, 57:05 — 58:07).
Штраф: 4 — 10.
Броски: 44 (16+10+18) — 21 (8+6+7).
Судьи: Ансонс, Хольм.
17 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.