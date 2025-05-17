Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Уведомления
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

17 мая 2025, 15:44

Четыре очка Гарлэнда принесли США победу над Германией

Сборная США в матче чемпионата мира обыграла Германию — 6:3.

В первом периоде американцы забросили три шайбы, во втором — пропустили, в третьем — снова забросили три.

Победный гол забил нападающий Конор Гарлэнд, также отдавший три передачи.

Американцы одержали четвертую победу на турнире и с 11 очками поднялись на третье место в группе B, обойдя немцев (9 очков).

Чемпионат мира

Группа B

США — Германия — 6:3 (3:0, 0:3, 3:0)

Голы: Томпсон — 4 (бол., Веренски, Гарлэнд), 1:42 — 1:0. Назар — 3 (Готье), 9:43 — 2:0. О`Коннор — 1 (Томпсон), 14:17 — 3:0. Мик — 1 (Замански, Хюттль), 28:43 — 3:1. Мюллер — 1 (Кахун, Стаховяк), 34:43 — 3:2. Стаховяк — 3 (бол., Михаелис, Хюттль), 35:31 — 3:3. Гарлэнд — 2 (бол., Келлер, Кули), 44:50 — 4:3. Кули — 3 (Гарлэнд, Келлер), 56:31 — 5:3. Келлер — 2 (п.в., Назар), 58:07 — 6:3.

Вратари: Даккорд — Грубауэр (Нидербергер, 41:26, Грубауэр, 47:29, 57:05 — 58:07).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 44 (16+10+18) — 21 (8+6+7).

Судьи: Ансонс, Хольм.

17 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2025/
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Германии по хоккею
Сборная США по хоккею
Читайте также
Российский ски-альпинист Филиппов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы
США и Эквадор начали операцию против наркокартелей. Что пишут СМИ
Путин назвал борьбу с подростковой преступностью общенациональной задачей
Малкин будет ждать конца сезона для переговоров с «Питтсбургом»
В Хабаровске подрались во время рукопожатия, Кузя – герой Уфы, а «Спартак» разъяснил ситуацию с Жамновым. Что произошло в КХЛ 3 марта
NYT узнала о сигнале ЦРУ от Ирана о готовности обсудить урегулирование конфликта
Популярное видео
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Три недели до плей-офф, «Сибирь» или «Амур», поражения «Магнитки»
Три недели до плей-офф, «Сибирь» или «Амур», поражения «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Live с Ильей Воробьевым / сезон без работы / КХЛ и Олимпиада
Live с Ильей Воробьевым / сезон без работы / КХЛ и Олимпиада
Светлаков: Корешков в «Тракторе», инцидент с Ливо, НХЛ
Светлаков: Корешков в «Тракторе», инцидент с Ливо, НХЛ
«Смогу играть столько, сколько захочу»: интервью Кузнецова
«Смогу играть столько, сколько захочу»: интервью Кузнецова
Проблемы «Динамо», кризис СКА, как прошел Матч звезд
Проблемы «Динамо», кризис СКА, как прошел Матч звезд
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Интервью Андрея Разина с Алексеем Шевченко
Интервью Андрея Разина с Алексеем Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • пражанин

    Зрители:9595 / 11000 (87.2%)

    17.05.2025

    • Финляндия переиграла Латвию на чемпионате мира

    Канада — Словакия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости