Главный тренер сборной России Илья Воробьев не видит ничего страшного в том, что капитан Илья Ковальчук играет в четвертом звене, поскольку остается лидером команды.

– Кто из вратарей будет играть с финнами?

– Это вопрос к тренеру вратарей Давыдову.

– Какие выводы сделали на основании первого матча против сборной Швеции?

– Обратили внимание на ненужные удаления и игровую дисциплину. И, конечно, оборона. С таким составом мы будем много забивать, но действовать в защите должны лучше.

– Что самое важное для вас в оставшихся перед чемпионатом мира матчах?

– Качество игры. Если оно будет, то и результат тоже придет.

– Как оцените сборную Финляндии?

– Пока разбираем ее игру с чехами, вчера из-за собственной тренировки увидели только небольшой кусок матча.

– Расскажите о роли Ильи Ковальчука, очутившегося в четвертом звене и без большинства.

– Сегодня на тренировке он выходил в бригаде большинства. А если говорить о его месте, то на Кубке мира в составе сборной Канады Джо Торнтон находился в роли 13-го нападающего. Илья – наш лидер, наш капитан. Он выполняет свою роль.

– Вы не чувствуете, что из-за всего этого он слишком напряжен?

– Нет.

– С приездом Овечкина может поменяться капитан?

– В Евротуре останется так, как есть, а дальше посмотрим.

– Имея под рукой столько звезд, чувствуете повышенную ответственность?

– Она присутствует всегда. Я еще раз повторюсь, что не только сборная России везет на чемпионат мира очень сильный состав. Другие команды – тоже. Конечно, когда шайба на тренировке ходят почти в одно касание, то это фантастика. Очень приятно смотреть. У меня душа как у тренера радуется. (Алексей Шевченко)​

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