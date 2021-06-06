Финляндия и Канада играют вничью после двух периодов финала чемпионата мира

Завершился второй период финального матча чемпионата мира по хоккею между сборными Финляндии и Канады. Счет на данный момент равный — 1:1.

В первом периоде у финнов отличился Михаэль Руохомаа. У канадцев во втором периоде сравнял результат Макс Комтуа. Гол Адама Хенрика был отменен после просмотра арбитрами видео.

Чемпионат мира проходит в Риге (Латвия).