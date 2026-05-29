ЧМ по хоккею 2026: дата и время начала полуфиналов
Опубликовано расписание 1/2 финала ЧМ по хоккею-2026
В субботу, 30 мая, состоятся матчи полуфинала чемпионата мира по хоккею-2026. Из группового этапа в плей-офф вышли четыре сборные.
Участники 1/2 финала ЧМ по хоккею-2026
- Швейцария
- Норвегия
- Канада
- Финляндия
Расписание матчей 1/2 финала ЧМ по хоккею-2026
16.20. Швейцария — Норвегия
21.00. Канада — Финляндия
Время начала — московское.
В финал турнира выйдут два победителя полуфиналов. Две проигравшие команды сыграют за третье место. Финал и игра за третье место запланированы на 31 мая.
Чемпионат мира по хоккею проходит в двух городах Швейцарии: во Фрибурге и Цюрихе.
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