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ЧМ по хоккею 2026: дата и время начала полуфиналов

Опубликовано расписание 1/2 финала ЧМ по хоккею-2026
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

В субботу, 30 мая, состоятся матчи полуфинала чемпионата мира по хоккею-2026. Из группового этапа в плей-офф вышли четыре сборные.

Участники 1/2 финала ЧМ по хоккею-2026

  • Швейцария
  • Норвегия
  • Канада
  • Финляндия

Расписание матчей 1/2 финала ЧМ по хоккею-2026

16.20. Швейцария — Норвегия

21.00. Канада — Финляндия

Время начала — московское.

В финал турнира выйдут два победителя полуфиналов. Две проигравшие команды сыграют за третье место. Финал и игра за третье место запланированы на 31 мая.

Чемпионат мира по хоккею проходит в двух городах Швейцарии: во Фрибурге и Цюрихе.

Чемпионат мира по хоккею 2026: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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Чемпионат мира по хоккею
Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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