Хельсинки и Рига примут матчи чемпионата мира по хоккею в 2030 году

Чемпионат мира по хоккею 2030 года пройдет в Хельсинки и Риге. Соответствующее решение приняли на конгрессе Международной федерации хоккея, сообщает Финский хоккейный союз.

Турнир состоится с 17 мая по 2 июня. Матчи группового раунда и четвертьфиналы примут оба города, полуфиналы и игры за медали пройдут в Хельсинки.

Ранее Рига принимала чемпионат трижды (2006, 2021, 2023), а Хельсинки — восемь раз (1974, 1982, 1991, 1997, 2003, 2012, 2013, 2022).

Чемпионат мира-2026 проходит в Швейцарии, а в 2027 году турнир примет Германия.

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