Зубов: «Не знаю, откуда информация про мое курение»

Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов прокомментировал информацию одной из пассажирок самолета из Калгари во Франкфурт о курении на борту.

«Не знаю, откуда информация про мое курение. На борту дыма не было. По моей информации, каждый сотрудник нашей делегации прошел осмотр, никаких проблем не было», — сказал Зубов.

Ранее в интервью «СЭ» тренер признался, что не курит уже три года.

Сборная России должна была прилететь в Москву вчера, 1 января. Шведская журналистка Мария Леманн сообщила, что российскую и чешскую молодежные команды сняли с рейса из-за курения, употребления алкоголя и отсутствия масок. Позднее в Федерации хоккея России заявили, что основная претензия авиакомпании-перевозчика заключалась в том, что члены делегации неправильно надели маски.