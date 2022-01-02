Хоккей
МЧМ по хоккею 2022
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Команды
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Зубов: «Не знаю, откуда информация про мое курение»

17:50
Теги:

Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов прокомментировал информацию одной из пассажирок самолета из Калгари во Франкфурт о курении на борту.

«Не знаю, откуда информация про мое курение. На борту дыма не было. По моей информации, каждый сотрудник нашей делегации прошел осмотр, никаких проблем не было», — сказал Зубов.

Ранее в интервью «СЭ» тренер признался, что не курит уже три года.

Сборная России должна была прилететь в Москву вчера, 1 января. Шведская журналистка Мария Леманн сообщила, что российскую и чешскую молодежные команды сняли с рейса из-за курения, употребления алкоголя и отсутствия масок. Позднее в Федерации хоккея России заявили, что основная претензия авиакомпании-перевозчика заключалась в том, что члены делегации неправильно надели маски.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Федоров все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Читайте также
Что пишут в мире о скандале с вылетом сборной России после отмены МЧМ: «Все сложилось бы легко, если бы не вмешались русские»
Пушков рассказал о последствиях для Латвии и Литвы от евроинтеграции
0
Реклама
Материалы сюжета: МЧМ 2022 отменен — сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде досрочно завершен