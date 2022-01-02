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Хуснутдинов о том, что сборную России сняли с рейса в Канаде: «Много людей раздувают ситуацию»

17:57
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Нападающий СКА и молодежной сборной России Марат Хуснутдинов высказался о том, что российскую команду сняли с рейса в Канаде.

«Много людей раздувают ситуацию. Наверное, многие русские люди не знают, как там относятся к ограничениям. МЧМ для нас самое важное событие, надеюсь, что летом еще будет турнир. Я в ближайшие дни присоединюсь к СКА», — заявил Хуснутдинов.

Сборная России должна была прилететь в Москву вчера, 1 января. Шведская журналистка Мария Леманн сообщила, что российскую и чешскую молодежные команды сняли с рейса из-за курения, употребления алкоголя и отсутствия масок. Позднее в Федерации хоккея России заявили, что основная претензия авиакомпании-перевозчика заключалась в том, что члены делегации неправильно надели маски.

Команда прилетела в Москву сегодня, 2 января.

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Сергей Федоров все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022 отменен — сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде досрочно завершен