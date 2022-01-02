Зубов: «Если представится шанс поехать летом на МЧМ — буду рад»
Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов поддержал идею провести МЧМ-2022 летом.
«В отеле мы жили все в одной куче. Было много посторонних проживающих, все это могло повлиять на отмену. Если мне представится шанс поехать летом, я буду рад», — заявил Зубов.
Изначально МЧМ-2022 должен был пройти в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря по 5 января, но турнир был отменен из-за нескольких случаев заражения коронавирусом среди игроков. Позднее глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что турнир могут провести летом.
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю