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Зубов: «Если представится шанс поехать летом на МЧМ — буду рад»

Зубов заявил, что хотел бы проведения МЧМ-2022 летом
17:49
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Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов поддержал идею провести МЧМ-2022 летом.

«В отеле мы жили все в одной куче. Было много посторонних проживающих, все это могло повлиять на отмену. Если мне представится шанс поехать летом, я буду рад», — заявил Зубов.

Изначально МЧМ-2022 должен был пройти в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря по 5 января, но турнир был отменен из-за нескольких случаев заражения коронавирусом среди игроков. Позднее глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что турнир могут провести летом.

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Сергей Федоров все материалы автора

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