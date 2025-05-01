Форвард Григоренко: «Матч с Казахстаном получился непростым, они готовятся к чемпионату мира»

Нападающий сборной «Россия 25» Михаил Григоренко поделился мнением о матче с Казахстаном (4:1) в «Туре сборной».

«Прекрасно, что выиграли, мы играли только на победу! Матч получился непростым, что было предсказуемо, так как сборная Казахстана готовится к чемпионату мира. Соперник играл при домашних трибунах, болельщики их гнали вперед. Многие игроки нашей сборной давно не играли, прошло уже три недели после завершения плей-офф. Здорово провел матч наш вратарь Андрей Мишуров, и хорошо, что мы выиграли!» — цитирует Григоренко пресс-служба Федерации хоккея России.

2 мая россияне сыграют против сборной Белоруссии. Начало — в 14.00 по московскому времени.