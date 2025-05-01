Ротенберг о победе над Казахстаном: «Наши ребята выполнили заготовки и контролировали игру»

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал победу над Казахстаном (4:1) в матче «Тура сборной».

«Сборная Казахстана демонстрирует жесткий хоккей, и мы все знаем стиль игры Леонида Тамбиева. Поэтому прекрасно понимаем, в какой хоккей играет сборная Казахстана. Они все ловят на себя, близко играют в обороне, не дают шансов создавать много голевых моментов. Но тем не менее наши ребята молодцы, у нас были домашние заготовки игры в атаке. Мы все это выполнили и забросили хорошие шайбы, а дальше уже контролировали игру и действовали дисциплинированно. Да, нам нужно убрать удаления. Так как было много игры в меньшинстве, что дало шанс сопернику воспользоваться лишним. Тем более у Казахстана сильное большинство, где играют чемпионы прошлого сезона из магнитогорского «Металлурга». Поэтому нашим ребятам пришлось самоотверженно играть в меньшинстве и даже ловить шайбу на себя», — цитирует Ротенберга пресс-служба Федерации хоккея России.

2 мая россияне сыграют против сборной Белоруссии. Начало — в 14.00 по московскому времени.