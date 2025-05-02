Сборная России: расписание матчей национальной команды в мае

Традиционное турне по городам России, Казахстана и Белоруссии Qazaqstan Hockey Open в рамках «Лиги Ставок Тура Сборной 2025» пройдет с 1 по 8 мая. «СЭ» публикует расписание игр. Время начала — московское.

Расписание тура «Сборной 2025»

1 мая. 15.00. Астана. Казахстан — Россия

2 мая. 14.00. Астана. Россия — Белоруссия

5 мая. 17.00. Тольятти. Россия — Белоруссия

6 мая. 18.00. Тольятти. Россия — Белоруссия

8 мая. 19.30. Минск. Белоруссия — Россия

В прямом эфире следить за играми можно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Страна». Также встречи можно смотреть на официальном сайте ФХР.

