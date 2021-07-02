«У Овечкина не может быть плохого катания!» Интервью украинского тренера, который поставил на коньки Мэттьюса

Борис Дороженко — об особенностях катания звезд НХЛ и неудаче сборной России на ЧМ.

Когда-то Борис Дороженко перебрался из Украины в Мексику, а позднее организовал в Аризоне собственную школу хоккейного мастерства, в которой оттачиваются катание, техника рук, бросок и, конечно же, хоккейный менталитет.

Именно он в свое время поставил на коньки будущую звезду «Торонто» Остона Мэттьюса, а сейчас работает буквально со всеми — от самых маленьких до профессиональных игроков из НХЛ.

В интервью «СЭ» Дороженко рассказал о своих учениках, особенностях катания звезд мирового хоккея и поделился мнением об итогах чемпионата мира.

Хоккей есть даже в Мексике и Австралии

— Какая погода в Аризоне? Мы в Москве задыхаемся, за окном +30.

— У нас +45. В машину без кондиционера лучше не садиться.

— С кем сейчас работаете?

— С ребятами самого юного возраста и с мастерами. Это своего рода комбинированная тренировка. Проводим на льду в среднем 6-8 часов.

— И в таком графике школа работает круглый год?

— Не совсем, с осени у игроков начинаются учеба, матчи, переезды и перелеты. Тренировки в моей школе продолжаются и в это время тоже, но фундамент закладываем именно летом. Если хочешь быть готовым к сезону, в это время года нельзя терять ни минуты.

— Российские игроки приезжают?

— Конечно! Тесно общаемся с Ильей Любушкиным из «Аризоны», а после этого сезона должен был подъехать Коля Кныжов из «Сан-Хосе», но, увы, не сложилось. Он получил вызов в сборную России на чемпионат мира, но поехать не смог — лег на операцию. Сейчас восстанавливается, скоро заедет к нам в гости, однако тренироваться он пока не готов.

До пандемии нашу школу регулярно посещал мощный десант из Европы. Приезжал мой ученик Марко Росси — австриец, выбранный на драфте «Миннесотой», — он прошлый сезон пропустил из-за осложнений после ковида. Помимо этого, я три года проводил выездную академию в Японии, но обучал не местных игроков, а тренеров. Они очень скрупулезно относятся к этому процессу, и это дает результат. Мне достаточно посмотреть видео игрока, чтобы понять, нужно ли ему улучшить катание или нет. У кого есть возможность приехать к нам — милости просим на нашу базу в Аризоне.

— Как называется школа?

— Next Generation «Innovative Hockey Schools». По этой программе тренируются и приезжают к нам игроки со всего мира. Сейчас, понятное дело, на этот процесс существенно повлияла пандемия, а раньше из каких только стран не ехали. Даже из Австралии.

— Экзотика!

— Настоящая экзотика — это мексиканский хоккей.

— Мексиканский?!

— Конечно, хоккей там не очень развит, но он тем не менее существует.

— Там что же, и своя лига есть?

— Номинально да, но фактически ее нет. Гоняют шайбу на уровне ночной лиги. А вот детки готовы заниматься хоккеем серьезно, и, если у родителей есть возможность переехать к нам и учиться в Аризоне, можно добиться результата.

— Школа существует сама по себе или есть привязка к конкретной команде?

— Да, мы сами по себе. Некоторое время назад было предложение войти в структуру «Айлендерс», но я отказался. Трое детей растут, да и возраст уже не тот. Со временем туго, а тут еще добавились перелеты. И потом, мне все же больше нравится работать и наблюдать за процессом становления на коньки именно детей, а не сложившихся мастеров.

— Сыновья играют в хоккей?

— Конечно. Старший сын Захар — уже довольно опытный игрок, на которого обращают внимание скауты. Здорово, что мне удается помогать ему в карьере.

«Торонто» откажется от ветеранов

— Следите за событиями в Кубке Стэнли?

— Конечно.

— Какая из команд произвела на вас большее впечатление?

— Понравился «Колорадо». У них классный выход из обороны в атаку. «Вегас» тоже был хорош, несмотря на перепады в игре и чехарду с вратарями. Главное открытие — конечно же, «Монреаль». Рано его списали! Я всегда был не согласен с тем, что канадский дивизион самый слабый. «Монреаль» опроверг это утверждение. Вспомните, как «Монреаль» отскочил в первом раунде против «Торонто»? Это уже был сигнал к тому, что команду надо воспринимать серьезно.

— Кэри Прайс крут?

— На мой взгляд, он лучший в лиге на сегодняшний день. В серии «Тампы» и «Айлендерс» тоже классные вратари (разговор состоялся перед седьмой встречей в серии. — Прим. «СЭ»). Их особенность заключается в том, что они могут играть без отдыха. Варламов и Василевский в большом порядке.

— «Мэйпл Лифс» и второй раунд плей-офф — вещи несовместимые?

— Давайте разберемся. Если брать серию с «Монреалем», то получается, что они были в шаге от выноса команды, которая сейчас в финале, так? На мой взгляд, это говорит об огромном потенциале «Торонто». Просто «Монреаль» сумел зацепиться за соломинку. А что там внутри «Торонто»... Трудно давать оценки.

Да, я знаком с игроками и общаюсь не только с Остоном Мэттьюсом, но и с Алексом Гальченюком. Обратите внимание: почти все лидеры «Торонто» — молодые игроки. Идет процесс смены поколений, а это всегда непростая история. Спайка «молодежь плюс ветераны» в этом сезоне не сработала. Они набрали опытных игроков, капитанов в составах своих команд! И что же? Понятно, что никто не ждал от Джо Торнтона запредельного уровня игры — он ветеран, но от него требовалась зарядка для других игроков и усиление командного духа.

Тот же Ник Фолиньо был настоящим воплощением характера и самоотдачи в «Коламбусе», да и Уэйн Симмондс был не последним человеком в предыдущих командах. Не стоит забывать и о том, что такой важный игрок «Торонто», как Зак Хайман, провел вторую часть сезона с травмой.

— А как же Мэттьюс?

— Он очень много времени проводил на бортах, то есть занимался не своей работой. Был не завершителем комбинаций, а подносчиком снарядов. И не его вина, что в команде почти нет игроков с броском такого качества, как у Остона. Вратарский вопрос тоже повлиял. Фредерик Андерсен пропустил почти весь сезон, шел постоянный поиск другого вратаря... Я думаю, что команда даже выступила лучше, чем ожидалось.

— Даже так?

— Да. Уверен, что очень скоро мы увидим «Торонто» выше первого раунда. Потенциал команды огромен.

— Кадровая перезагрузка в «Торонто» в это межсезонье произойдет?

— Думаю, откажутся от ветеранов. Плюс есть интересные ребята из низших лиг, которые стучатся в двери основного состава.

— Кого бы вы хотели видеть победителем в финале Кубка Стэнли?

— «Монреаль». Часто болельщик устроен так, что когда его команда сходит с дистанции, то он переживает за тех, от кого победы никто не ждет. «Монреаль» идеально подходит под эту формулу. И потом, сколько уже лет Канада без кубка. Пора бы уже. А для болельщиков «Торонто» подобный исход может стать утешением — ведь тогда их команда проиграла будущему чемпиону!

У Овечкина североамериканский стиль катания

— Перейдем к специфике вашей работы: кто лучше всех катается в НХЛ?

— Вопрос не совсем корректен. Поясню: есть разные техники катания. И они, как правило, адаптированы под игроков с разными антропометрическими данными. Здено Хара никогда не будет кататься так, как Мэтт Барзал или, скажем, Коннор Макдэвид. Но сказать, что Хара катается плохо, у меня язык не повернется. В его возрасте и при его габаритах катание у него великолепное. Но если мы говорим о красоте — это другой вопрос. Потому что есть игроки, которые катаются очень красиво, но непродуктивно. И наоборот.

— Например?

— Из тех, с кем я не работал, могу назвать в первую очередь Натана Маккинона из «Колорадо». Подкупает его стартовая взрывная сила. У его одноклубника Кэйла Макара катание великолепное. Нравится, как катаются ветераны Дрю Даути и Данкан Кит из «Лос-Анджелеса» и «Чикаго» соответственно. Импонирует катание Кирилла Капризова: у него отличная посадка и вообще он замечательно вписался в НХЛ, став лидером «Миннесоты».

— А как же ваш звездный ученик из «Торонто»?

— С удовольствием отмечу и его. Видите ли, Мэттьюс — габаритный игрок, но при этом он очень координирован, что позволяет ему открываться буквально за секунду и совершать бросок. Он высокий и мощный, но за счет катания внешне выглядит легко. В этом плане он сложившийся мастер, и я им доволен.

— Говорят, что Овечкин не катит по льду, а бежит. Где правда?

— У него североамериканский стиль катания, не похожий на европейский.

— В чем отличие?

— Европейское катание — плавное и размашистое. Возможно, это связано с большими площадками, когда можно заложить больший радиус. Но в каком бы стиле Овечкин ни катался, за него говорит его продуктивность, уникальное умение подстроиться под самую неудобную передачу и нанести бросок. Такое невозможно при плохом катании. Хотя со стороны его техника кому-то может казаться неброской.

России не хватило сплоченности

— Чемпионат мира в Риге удалось посмотреть?

— Только в формате обзоров и со стадии плей-офф.

— Гол Канады в ворота сборной России в овертайме помните?

— Да, конечно.

— Сумасшедшая пауза и голевая передача от Оуэна Пауэра — что это было? Невероятное катание, хоккейный интеллект или все вместе?

— Скорее третий вариант. Все, что мы пытаемся реализовать на льду, идет от механизма. У меня могут быть любые идеи в голове, но если мой двигательный аппарат не позволяет их осуществить, то у меня ничего не получится. И потом, на уровне чемпионата мира высокий уровень IQ почти у всех игроков, случайных людей там не бывает. Кстати, Пауэр должен был приезжать ко мне на тренировки.

— Не приехал?

— Да, и как раз по причине вызова в сборную. Договорились с ним предварительно на сентябрь, так что буду теперь оттачивать катание новоиспеченного чемпиона мира в составе сборной Канады.

— Почему у сборной России давно нет успехов на чемпионатах мира?

— Причина, конечно, не одна. Можно искать иголку в стоге сена очень долго, но мне кажется, что существуют прорехи в подготовке на уровне детско-юношеского хоккея. Необязательно в технике катания, бросковой работе или силовой, а именно на уровне морального настроя, мышления. Не хватает сплоченности — как раз того, что показали канадцы своим далеко не сильнейшим составом с двумя-тремя топовыми игроками, которые являются лидерами команд, не попавших в плей-офф.

— Как в США обстоят дела с ограничениями из-за пандемии?

— Есть движение вперед. Два месяца назад отменили обязательное ношение масок. Статистика пока держится на нормальном уровне, даже улучшается. Показательный момент: Аризона была первым штатом, где пустили зрителей на трибуны во время матчей НХЛ, так что смотрим в будущее с оптимизмом. Скорее бы этот страшный сон закончился.

— Вы вакцинировались?

— Переболел ковидом в декабре и живу с надеждой, что вакцинация не потребуется. Почти все мои знакомые вакцинировались, за исключением тех, кто переболел.

— Какие-то обязательные требования к вакцинации в штате действуют?

— Прививаться можно по желанию. Никакого принуждения к этому нет. Открыто много бесплатных пунктов, и любой желающий может сделать прививку.

Александр Федоровский