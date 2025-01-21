Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:30

Макдэвида дисквалифицировали за грязный прием. Конкурент Кучерова за «Арт Росс» пропустит три матча

Макдэвид дисквалифицирован на три матча за удар в голову
Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Коннор Макдэвид в борьбе с Конором Гарлэндом.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Лига оштрафовала лидера «Эдмонтона» за удар клюшкой в голову Конора Гарлэнда.

«Эдмонтон» может быть доволен результатами января. «Ойлерз» выдали классную серию, выиграв восемь матчей из десяти, и забрались на третье место Западной конференции. Учитывая игры в запасе, команда Криса Ноблауха может потеснить «Вегас» и «Виннипег», которым сейчас уступает по очкам. Однако в ближайших матчах «Нефтяники» останутся без своей главной звезды — Коннора Макдэвида. Причина — дисквалификация на три игры, полученная за грязный прием в матче с «Ванкувером».

Концовка прошлой игры с «Кэнакс» получилась жаркой. «Эдмонтон» отчаянно пытался перевести матч в овертайм, но «Ванкувер» выстоял. Заварушка закрутилась на последних секундах. Все, кто находился на льду в этой смене, получили удаления. Макдэвид и защитник хозяев Тайлер Майерс схватили еще и большие штрафы за удары клюшками. После матча НХЛ назначила Коннору слушание, где обсуждается степень санкций за грязный прием. Наказали канадца серьезно: он пропустит три ближайших матча, а еще выплатит штраф на 195 тысяч долларов, который пойдет в Фонд помощи игрокам НХЛ.

Дисквалификация Макдэвида вызвала много споров. Суровым решением лига показала, что правила едины для всех. Главная звезда «Эдмонтона» наказана справедливо. Коннор намеренно двинул клюшкой в лицо Гарлэнду. Это было грязно, и никто не должен обращать внимания, провел этот прием Макдэвид или любой другой хоккеист. Не может быть никаких оправданий за намеренный удар клюшкой в голову. У Макдэвида будет время задуматься о целесообразности поступка, как бы ни пытались соперники из «Ванкувера» вывести лидера «Ойлерз» из себя. Майерс, который ударил клюшкой Эвана Бушара, также остался без хоккея на три матча.

Длинная домашняя серия «Эдмонтона» начнется без Макдэвида. Коннор пропустит игры с «Вашингтоном», «Ванкувером» и «Баффало». Новая встреча с «Кэнакс» обещает быть особенно жаркой. Если Коннор и Майерс останутся на трибунах, то Гарлэнд, отчасти инициировавший потасовку, должен выйти на лед. Любопытно, попытаются ли «Ойлерз» проучить форварда и ответить за отстранение своего лидера.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

Дисквалификацией Макдэвида явно остались довольны конкуренты канадца в борьбе за «Арт Росс Трофи». Коннор занимает пятое место среди бомбардиров НХЛ. И в последних играх набрал прекрасный темп: 11 (5+6) очков за 7 матчей. Пока лидирует в гонке Нэйтан Маккиннон, опережающий Макдэвида на 9 очков. Проблемы конкурента — прекрасный шанс увеличить отрыв. Однако, даже пропустив еще три матча, Макдэвид останется претендентом на престижный трофей. После дисквалификации Коннор вернется злым и мотивированным. «Сиэтлу» и «Детройту», с которыми «Ойлерз» сыграют после возвращения своего фронтмена, придется несладко.

Коннор Макдэвид
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Эдмонтон Ойлерз
Читайте также
Сенатор Пушков назвал инаугурационную речь Трампа чудовищным ударом по ЕС
Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ
Песков прокомментировал слова Трампа о величии Овечкина
Самую дорогую шубу в России купили за 34 млн рублей
Инаугурация Трампа состоится 20 января в 20.00 мск
«Зенит» скоро объявит о сделке на 40 млн, «Динамо» нашло топовых россиян вместо Бителло. Трансферные слухи РПЛ
Популярное видео
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Когда Гретцки установил рекорд по голам, не думал, что его кто-то побьет». Интервью легенды Скотти Боумэна
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 46 31 15 67
2 Каролина 47 28 19 59
3 Нью-Джерси 49 26 23 58
4 Коламбус 47 22 25 51
5 Рейнджерс 46 22 24 48
6 Филадельфия 47 21 26 48
7 Питтсбург 48 19 29 46
8 Айлендерс 46 19 27 45
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 48 30 18 62
2 Флорида 47 27 20 57
3 Тампа-Бэй 45 25 20 53
4 Оттава 46 24 22 52
5 Бостон 48 23 25 52
6 Монреаль 46 23 23 50
7 Детройт 46 21 25 46
8 Баффало 46 17 29 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 48 31 17 65
2 Миннесота 47 28 19 60
3 Даллас 46 29 17 59
4 Колорадо 48 28 20 57
5 Сент-Луис 48 23 25 50
6 Юта 46 20 26 47
7 Нэшвилл 45 16 29 39
8 Чикаго 47 15 32 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 47 29 18 62
2 Эдмонтон 46 29 17 61
3 Лос-Анджелес 43 25 18 55
4 Калгари 45 22 23 51
5 Ванкувер 45 20 25 50
6 Сиэтл 48 21 27 45
7 Анахайм 46 18 28 42
8 Сан-Хосе 49 14 35 34
Результаты / календарь
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
21.01 00:05
Сиэтл – Баффало
 6 : 4
21.01 02:00
Вегас – Сент-Луис
 4 : 5 Б
21.01 03:30
Торонто – Тампа-Бэй
 5 : 3
21.01 03:30
Айлендерс – Коламбус
 3 : 1
21.01 04:30
Чикаго – Каролина
 3 : 4 ОТ
21.01 05:30
Юта – Виннипег
 5 : 2
21.01 06:30
Лос-Анджелес – Питтсбург
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости