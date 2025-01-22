«Не пишу каждый день, он и не ответит». Овечкин: рекорд и клюшка Гретцки, погоня и тысяча голов

Капитан «Вашингтона» прикоснулся к истории в Эдмонтоне.

Овечкин и экспонаты от Гретцки

«Вашингтон» открывает выездную серию в конце января матчем с «Эдмонтоном», Александр Овечкин накануне игры посетил музей «Ойлерз». Россиянин получил особенный допуск в Зал славы главного клуба в карьере Уэйна Гретцки и не упустил возможность прикоснуться к некоторым экспонатам, надел краги и взял клюшку Великого для фото на память. Заодно форвард посетил ресторан Гретцки на арене «Роджерс Плэйс» — «Студию 99», подержал один из свитеров 99-го номера для еще одного снимка. Кадры разлетелись по североамериканским и российским соцсетям и СМИ.

«Да, это нечто, когда есть шанс посмотреть или потрогать, насколько иной тогда была экипировка. Я помню, что у меня были, возможно, не такие же перчатки, но из таких же материалов. Это особенный, особенный момент», — сказал Овечкин окружившим его журналистам во время интервью в день матча.

Александр улыбнулся на уточнение, по силам ли ему забивать такой клюшкой из 1980-х: «Да, это невероятно. Но это просто сумасшествие, как все изменилось за годы».

Овечкин — известный коллекционер клюшек, в своем доме в Вашингтоне собрал немало подарков от легенд прошлого и звезд современности. Российский снайпер получил презент от Гретцки только после чемпионского сезона летом 2018 года, о чем Великий рассказывал в своих интервью. Много лет назад канадец пообещал передать своему хорошему знакомому одну из игровых клюшек при условии его победы в Кубке Стэнли. Как только Александр завоевал главный трофей НХЛ, сразу напомнил об этом Уэйну.

«Да, у меню есть клюшка. Он дал мне одну, когда выиграл Кубок», — сказал Овечкин.

Александр отреагировал на уточнение, обзавелся ли он клюшкой главной суперзвезды современности — капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида, а также назвал главные подарки: «Да, да. Что ж, очевидно, [самые любимые] от Гретцки и Марио Лемье. Знаете, у меня много клюшек. И это очень круто».

Овечкин и Гретцки давно и хорошо знают друг друга. Погоня Александра за снайперским рекордом Уэйна стала увлекательной историей, легендарный канадец является главным фанатом россиянина. Журналисты поинтересовались, как сейчас можно описать дружеские отношения Ови и Великого, которому исполнится 64 года в ближайшее воскресенье, 26 января.

«Да, знаете, вроде как поздравляю его с днем рождения, что-то такое. Я не пишу ему каждый день — очевидно, он не станет отвечать. Но я очень горжусь, что у меня такие отношения с лучшим игроком», — сказал Овечкин с улыбкой.

Гретцки взял с «Эдмонтоном» четыре Кубка Стэнли (1984, 1985, 1987, 1988) и был обменян в «Лос-Анджелес» в августе 1988 года. Центрфорвард забил в составе «Ойлерз» 583 из 894 голов в НХЛ и прошел достижения Горди Хоу для бомбардиров и снайперов лиги уже в форме «Кингз». За 20 регулярных чемпионатов канадец сыграл 1487 матчей и закончил карьеру после 38-летия. Теперь 39-летний Овечкин в своем 20-м сезоне приближается к Великому по числу голов и матчей, и все они в составе «Вашингтона» — 874 в 1456.

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Овечкин и 20-й сезон в НХЛ

Капитан «Кэпиталз» перед матчем в Эдмонтоне также оценил успехи команды в этом регулярном чемпионате и сравнил изменения в лиге за свою карьеру. Отдельный вопрос касался дисквалификации Макдэвида. Капитан «Ойлерз» пропустит три игры за грязный прием с ударом в голову Конора Гарланда из «Ванкувера».

«Что ж, у вас в Канаде, конечно же, достаточно включить ТВ, можете все время видеть этот хайлайт. Это игра, это страсть, очевидно, он сделал это. Отстойно для него, хорошо для нас, что он не сыграет сегодня. Так что принимаем это», — сказал Овечкин с улыбкой.

Россиянин выделяет значение результатов команды в этом сезоне. «Вашингтон» лидирует в Восточной конференции и всей лиге, снайпер до и после длительной паузы из-за перелома малоберцовой кости левой ноги идет в невероятном темпе — 21 гол, а также 12 передач в 30 матчах.

«Да, знаете ли. Конечно же, всегда весело, когда вы побеждаете, команда играет хорошо, это помогает», — сказал Овечкин.

Александр улыбнулся на уточнение через ответ, насколько результаты команды помогают в его снайперской гонке: «Да, вроде как ответил на это пару вопросов назад».

«Вашингтон» провел большую работу на рынке в межсезонье, но перспективы команды Спенсера Карбери оставались под вопросом. Теперь у капитана спросили, почувствовал ли он летом, что в этом году «Кэпиталз» способы на многое.

«Что ж, конечно же, вы могли видеть, как много парней подписал наш менеджмент перед сезоном. Это опытные ребята, но все еще молодые и голодные, которые хотят побеждать и играть в плей-офф. Считаю, самая важная вещь — у нас очень хороший коллектив в раздевалке. Что бы ни происходило, мы всегда стараемся держаться вместе. Это одна из причин, почему мы сейчас добиваемся успеха», — сказал Овечкин.

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Овечкин и НХЛ за 20 лет

Капитан «Вашингтона» отдельно обсудил изменения в игре с годами. Молодой Ови сочетал мастерство и мощь, носился и крушил по всей площадке и забивал при этом по 50 голов. Этот задор он несет всю карьеру, а журналистам интересен секрет его стойкости и долговечности.

«Вы можете видеть, это мой 20-й сезон. В мой первый год был совершенно другой хоккей, знаете, вроде как десять лет назад был совершенно другой хоккей. И молодые парни, которые появляются в лиге, понимают, что это мужская игра. Вы должны уметь бить и держать удар [в силовой игре]. Нужно быть готовым к борьбе, быть готовым физически», — сказал Овечкин.

Россиянин сам долгое время считал недостижимым снайперский рекорд НХЛ. В последние пять с небольшим лет это достижение становилось не только все более близким, но и более реальным. Однако форвард не спешит разделять восторг в стиле «Вау, я могу это сделать».

«Я все еще, в сколько там, в 20-21 голе. Тяжело говорить, в этой лиге трудно забивать. Знаете, ты играешь против лучших защитников. Может быть, в одном матче у тебя будет два-три шанса, нужно их использовать. Может быть, даже один шанс. Как сказал, все пять парней на льду должны делать свою работу», — сказал Овечкин.

Александр в январе забрал еще один рекорд НХЛ — по числу вратарей, которым он забивал. Игра голкиперов тоже менялась все это время.

«Как сказал, 20 лет назад была игра в одной системе, много драк, много силовых приемов. Удары клюшкой нормально проходили, а сейчас вы можете видеть, что если вы кого-то так ударите, то определенно получите две минуты штрафа. То же самое с вратарями. Они стали большими и сильными, у них другая экипировка», — сказал Овечкин.

Россиянин около пяти лет назад шутил, что в случае покорения снайперского рекорда Гретцки можно будет сразу завершать карьеру. Сейчас североамериканские журналисты интересуются, будет ли он ставить другие цели — 900 или 1000 голов. Добраться до тысячи — звучит красиво, но насколько реально.

«Просто от игры к игре, знаете ли. Вы смотрите слишком далеко», — сказал Овечкин автору вопроса.

Нападающий меняет свою игру с годами. Многие хоккеисты в его возрасте не так продуктивны и успешны, но своих секретов снайпер не раскрывает.

«Считаю, вы можете видеть, что если пять парней на льду играют хорошо, то вы тоже будете играть хорошо, знаете ли. Это командная игра. Вы не можете сделать все в одиночку, понимаете. Так что каждый помогает другому, знаете ли. Играем усердно, физически мощно, друг за друга», — сказал Овечкин.

Ближайшая возможность победить и забить у капитана «Вашингтона» с его командой — этим утром по московскому времени в Эдмонтоне.