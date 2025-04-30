Кучеров номинирован на «Тед Линдсей Эворд»

Нападащий «Тампы» Никита Кучеров номинирован на «Тед Линдсей Эворд», сообщает пресс-служба НХЛ.

Данный приз вручается лучшему хоккеисту сезона по версии профсоюза игроков лиги.

Помимо россиянина, на награду претендуют форвард «Колорадо» Натан Маккиннон и его партнер по команде защитник Кейл Макар.

В этом сезоне на счету 31-летнего Кучерова 78 матчей в регулярном чемпионате, в которых он отметился 37 голами и 84 результативными передачами. В плей-офф Кучеров сыграл 4 матча, в которых отдал 4 голевые передачи.

Ранее россиянин становился обладаетелем «Тед Линдсей Эворд» в 2019 году.