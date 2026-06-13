Карлссон пропустит шестой матч против «Каролины» в финале Кубка Стэнли

Нападающий «Вегаса» Вильям Карлссон пропустит шестой матч финальной серии плей-офф НХЛ против «Каролины» из-за травмы.

Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер «Голден Найтс» Джон Торторелла.

Шведский форвард не доиграл пятый матч финала из-за повреждения руки после столкновения с защитником «Харрикейнз» Шоном Уокером.

33-летний Карлссон в сезоне-2025/26 провел 14 матчей и набрал 7 (4+3) очков. В Кубке Стэнли на его счету 9 (3+6) очков в 15 матчах.

В финале плей-офф НХЛ «Каролина» ведет в серии до четырех побед со счетом 3-2. Шестой матч состоится в ночь на 15 июня в Лас-Вегасе.