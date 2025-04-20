Кучеров является главным претендентом на «Конн Смайт Трофи» по версии The Athletic
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан главным претендентом на «Конн Смайт Трофи» по версии The Athletic.
Данный приз вручается лучшему игроку по итогам плей-офф Кубка Стэнли.
Топ-8 претендентов на «Конн Смайт Трофи» по версии The Athletic:
1. Никита Кучеров, «Тампа» — 17,6 процентов голосов;
2. Джек Айкел, «Вегас» — 14,7 пооцентов;
3. Кейл Макар, «Колорадо» — 11,8 процентов;
4. Коннор Хеллибак, «Виннипег» — 8,8 процентов;
4. Натан Маккиннон, «Колорадо» — 8,8 процентов;
4. Джейк Оттинджер, «Даллас» — 8,8 процентов;
7. Андрей Василевский, «Тампа» — 5,9 процентов;
7. Остон Мэттьюс, «Торонто» — 5,9 процентов.
В этом сезоне на счету 31-летнего россиянин 37 голов и 84 результативные передачи в 78 матчах. Он стал обладателем «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир лиги в регулярном чемпионате.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|82
|51
|31
|111
|2
|Каролина
|82
|47
|35
|99
|3
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|91
|4
|Коламбус
|82
|40
|42
|89
|5
|Рейнджерс
|82
|39
|43
|85
|6
|Айлендерс
|82
|35
|47
|82
|7
|Питтсбург
|82
|34
|48
|80
|8
|Филадельфия
|82
|33
|49
|76
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|82
|52
|30
|108
|2
|Тампа-Бэй
|82
|47
|35
|102
|3
|Флорида
|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|82
|45
|37
|97
|5
|Монреаль
|82
|40
|42
|91
|6
|Детройт
|82
|39
|43
|86
|7
|Баффало
|82
|36
|46
|79
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|82
|56
|26
|116
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|82
|30
|52
|68
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|50
|32
|110
|2
|Лос-Анджелес
|82
|48
|34
|105
|3
|Эдмонтон
|82
|48
|34
|101
|4
|Калгари
|82
|41
|41
|96
|5
|Ванкувер
|82
|38
|44
|90
|6
|Анахайм
|82
|35
|47
|80
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|82
|20
|62
|52
|1/8 финала
|Счет в серии
|
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
0 - 0
|0 - 0
|
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|
Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
0 - 0
|0 - 0
|
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
0 - 0
|0 - 0
|
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
0 - 1
|0 - 1
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
|0 - 0
|
Виннипег - Сент-Луис
Виннипег - Сент-Луис
1 - 0
|1 - 0
|20.04
|01:00
|
Виннипег – Сент-Луис
|5 : 3
|20.04
|03:30
|
Даллас – Колорадо
|1 : 5
|20.04
|22:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|- : -