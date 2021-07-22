Ситуация Тарасенко и «Сент-Луиса» зашла в тупик. Владимир может вернуться в Россию?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Вратарь

Московское «Динамо» подписывает вратаря Илью Проскурякова и смущенно не выкладывает новость об этом в своих соцсетях. Случай для клуба невероятный, даже о контракте Алексея Бондарева (он покинул систему, не проведя ни одной тренировки) писали, делали коллаж. А тут — тишина. Видимо, трудно логически объяснить приглашение голкипера. И потому, что последние четыре сезона Ильи — это сплошной кошмар. Он за это время съездил в чемпионат Германии, совершенно ничем не помог «Сочи», а в прошлом сезоне потерпел восемь поражений при одной победе в Риге, отражая лишь 88,7 процента бросков.

И непонятно, зачем он клубу. Вбрасывают какие-то аргументы типа «у него будет двустороннее соглашение, вратарь сразу поедет в фарм-клуб». Да не нужен он фарм-клубу. Из-за таких сделок потом и возникают мысли, а зачем нужна команда ВХЛ. Иногда ветераны нужны, но те, кто медленно спускается с горы, а тут ведь стремительное падение, да еще и очень затяжное. Что, вратарей в системе нет? Четыре человека в Красногорске, четыре — в Санкт-Петербурге. И пару человек можно назвать перспективными. Есть мысль, что в первой команде отказались от варианта с иностранным голкипером, а Проскуряков может стать третьим. В случае если не потянет Александр Еременко, то и вторым. По мне, так Никита Богданов из питерского «Динамо» давно заслужил шанс, а там еще есть Макар Чуфаров. Переподпишите с ними контракты на двусторонние — проблем меньше, а смысл будет понятен. Контракт с Проскуряковым — еще один сигнал к тому, что в «Динамо» наступили смутные времена. И каждый день нам дарит лишние подтверждения этой теории.

Формирование

Китайский клуб за полтора месяца до старта турнира наконец ожил и приступил к формированию состава. До сих пор «Куньлунь» не назвал тренера, но хотя бы привез несколько игроков. Подтверждаются слухи о том, что в этом сезоне у мытищинских болельщиков не будет повода приходить на арену, только если они захотят попереживать за соперников.

Начали китайцы с возвращения знаменитого Зака Юэйня. Он выступал за «Куньлунь» в первом сезоне и, кстати, еще на сборах произвел неплохое впечатление. Если и существуют китайские хоккеисты более или менее приличного уровня, то он был одним из них. У парня за спиной выступления в Западной канадской лиге на юниорском уровне, Заку удалось дебютировать в АХЛ и провести под 200 матчей в ECHL. Но затем защитника по какой-то нелепой причине выгнали из «Куньлуня», а в прошлом сезоне он вообще нигде не играл.

Пропустил сезон и Ян Ху, которому ради смеха путали порядок слов в имени в Высшей лиге. Парня, между прочим, тоже привозили в КХЛ, и он даже провел три матча. В ВХЛ Ян Ху был довольно неплох, набрал под 100 очков в 157 матчах. Но в прошлом сезоне нападающий отдыхал, ничего не делал.

Возвращен в команду вратарь Александр Лазушин, которому бы уже давно пора заняться другими делами, но он все никак не соберется. Снова заключили контракт с неплохим голкипером Джереми Смитом. Остальные хоккеисты из прошлогоднего состава, но при этом не самые сильные. Проиграть такому «Куньлуню» будет очень непросто, но клубы КХЛ что-нибудь придумают.

Проблема

«Сиэтл» выбрал игроков на драфте расширения, но еще днем стало известно, что клуб отказывается от варианта с Владимиром Тарасенко. Не помогло даже интервью хирурга в местных СМИ, которое появилось в нужный момент, где было сказано, что форвард в идеальной форме и рецидива ждать не стоит. Теперь уже дело даже не в травмах. Конфликт с руководством «Блюз», безусловно, повлиял на имидж хоккеиста. А ведь контракт у Владимира немаленький — 7,5 миллиона долларов на два сезона. Кроме того, Тарасенко ведь существенно сдал, и даже если его плечо в порядке, то потеряны другие козыри.

Что же будет теперь? Вариантов несколько. Первый — оставить все как есть. Провести собрание, поговорить по душам, доработать два сезона, а потом расстаться, если отношения до конца не наладятся. На самом деле это не такой уж и плохой исход для всех сторон. Но неизвестно, нужно ли это российскому форварду. Второй — выкупить контракт хоккеиста. Особой выгоды это не принесет, но и совсем уж сильного влияния на платежку «Блюз» не окажет. Третий — обмен игрока. Но тут важно понимать, что «Сент-Луис» уже изучил спрос, говорят, что нет ни единого нормального варианта, ведь у Владимира определенные требования к клубам. Его нельзя обменять в плохую команду. А остальные предлагают «Блюз» удерживать часть зарплаты. По каким-то причинам в Миссури на это идти не хотят, видимо, одновременно им предлагают слабых хоккеистов.

Есть и четвертый вариант. «Блюз» выкупает контракт, а Тарасенко возвращается в Россию, как это было с Ильей Ковальчуком. У Владимира будет возможность вернуться в Северную Америку через несколько лет, но вряд ли он ею воспользуется.