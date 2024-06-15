Наследник Овечкина, переживший страшную болезнь, идет к первому кубку в Америке. Фарм-клуб «Вашингтона» — в финале АХЛ
Пока Александр Овечкин отдыхает от хоккея, его партнеры по фарм-клубу продолжают сезон. И если «Вашингтон» вылетел в первом раунде плей-офф от «Рейнджерс», то «Херши» второй год подряд пробился в финал.
В решающей серии АХЛ «Мишки» играют с «Коачеллой» — фармом «Сиэтла». Не последняя роль в команде Тодда Нельсона отведена российским игрокам. Иван Мирошниченко, Богдан Тринеев и Дмитрий Осипов очень близки к первому трофею в североамериканской карьере.
Полноценно закрепиться в НХЛ у наших форвардов не получилось. Большую часть сезона они провели в фарм-клубе и скоро сыграют в финале Кубка Колдера. Конечно, каждый молодой парень мечтает поскорее выбраться из АХЛ и получить стабильное место в основе. К этому статусу ближе Мирошниченко.
Иван выше выбран на драфте, наделен большим талантом и получил свои 22 игры за «Вашингтон», в том числе одну в плей-офф. А вот Тринеева и Осипова до основы «Столичных» не повышали — весь год они провели в «Херши». Мирошниченко, как и некоторых других игроков на двусторонних контрактах, после вылета из Кубка Стэнли спустили в фарм-клуб, чтобы помочь команде и продлить игровую практику.
Вдвойне радостно за Мирошниченко, что его сезон не закончился в апреле, когда «Вашингтон» выбыл из плей-офф. Не хочется лишний раз напоминать, что молодой хоккеист не так давно перенес страшную болезнь. После победы над недугом Ивану нужно играть и прогрессировать, а не тренироваться по самостоятельной программе где-то в теплых краях. Практика в плей-офф АХЛ пойдет только на пользу. И мы видим, что Мирошниченко не потерялся против лучших команд лиги.
Перед финалом Иван — шестой бомбардир и третий снайпер «Херши». За 15 матчей форвард набрал 10 (6+4) очков. Мирошниченко немного сбавил результативность в последних играх с «Кливлендом». Финал «Востока» затянулся до семи матчей, хотя «Херши» вели 3-0 и все шло к оперативному проходу в финал. «Кливленд» не сдался и едва не оформил фантастический камбэк. Седьмой матч вовсе завершился в овертайме. Победу фарм-клубу «Вашингтона» принес 36-летний форвард Гаррет Роу, который, забив решающий гол, догнал Мирошниченко по шайбам в плей-офф (6).
Тринеев стабильно получает игровое время, но не радует статистикой, как соотечественник. У Богдана — скромные четыре передачи за 15 матчей. Тренеры ценят игрока за черновую работу. Когда Роу забрасывал решающую шайбу в овертайме, именно Тринеев закрывал обзор вратарю. В Северной Америке такие универсалы, которых нельзя упрекнуть в равнодушии, всегда на хорошем счету.
Финал «Херши» начал с поражения, не успев отыграться в концовке (3:4). Тодд Нельсон в решающей серии вернул в состав Осипова, который еще не играл в плей-офф. Наши парни очков не набрали, но по-прежнему хорош Хендрикс Лапьер. Лучший бомбардир «Херши» забил сам и ассистировал Джо Снивли в моменте с первым голом.
«Мишки» идут к 13-му трофею в клубной истории. Год назад в плей-офф «Вашингтон» также спустил в фарм-клуб Алексея Протаса, и белорус серьезно помог команде в матчах на вылет. Почему бы аналогичный путь не повторить Мирошниченко, Тринееву или Осипову? Очередной успех «Херши» заставит тренеров и руководство «Вашингтона» обратить еще больше внимания на перспективную молодежь из АХЛ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Финал
|Счет в серии
|
Флорида - Эдмонтон
Флорида - Эдмонтон
3 - 0
|3 - 0
|1/2 финала
|
Даллас - Эдмонтон
|2 - 4
|
Рейнджерс - Флорида
|2 - 4
|1/4 финала
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 4
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|1/8 финала
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|16.06
|03:00
|
Эдмонтон – Флорида
|- : -