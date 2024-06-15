Следим в решающей серии сезона за Иваном Мирошниченко, Богданом Тринеевым и Дмитрием Осиповым.

Пока Александр Овечкин отдыхает от хоккея, его партнеры по фарм-клубу продолжают сезон. И если «Вашингтон» вылетел в первом раунде плей-офф от «Рейнджерс», то «Херши» второй год подряд пробился в финал.

В решающей серии АХЛ «Мишки» играют с «Коачеллой» — фармом «Сиэтла». Не последняя роль в команде Тодда Нельсона отведена российским игрокам. Иван Мирошниченко, Богдан Тринеев и Дмитрий Осипов очень близки к первому трофею в североамериканской карьере.

Полноценно закрепиться в НХЛ у наших форвардов не получилось. Большую часть сезона они провели в фарм-клубе и скоро сыграют в финале Кубка Колдера. Конечно, каждый молодой парень мечтает поскорее выбраться из АХЛ и получить стабильное место в основе. К этому статусу ближе Мирошниченко.

Иван выше выбран на драфте, наделен большим талантом и получил свои 22 игры за «Вашингтон», в том числе одну в плей-офф. А вот Тринеева и Осипова до основы «Столичных» не повышали — весь год они провели в «Херши». Мирошниченко, как и некоторых других игроков на двусторонних контрактах, после вылета из Кубка Стэнли спустили в фарм-клуб, чтобы помочь команде и продлить игровую практику.

Фото ХК «Херши Беарз»

Вдвойне радостно за Мирошниченко, что его сезон не закончился в апреле, когда «Вашингтон» выбыл из плей-офф. Не хочется лишний раз напоминать, что молодой хоккеист не так давно перенес страшную болезнь. После победы над недугом Ивану нужно играть и прогрессировать, а не тренироваться по самостоятельной программе где-то в теплых краях. Практика в плей-офф АХЛ пойдет только на пользу. И мы видим, что Мирошниченко не потерялся против лучших команд лиги.

Перед финалом Иван — шестой бомбардир и третий снайпер «Херши». За 15 матчей форвард набрал 10 (6+4) очков. Мирошниченко немного сбавил результативность в последних играх с «Кливлендом». Финал «Востока» затянулся до семи матчей, хотя «Херши» вели 3-0 и все шло к оперативному проходу в финал. «Кливленд» не сдался и едва не оформил фантастический камбэк. Седьмой матч вовсе завершился в овертайме. Победу фарм-клубу «Вашингтона» принес 36-летний форвард Гаррет Роу, который, забив решающий гол, догнал Мирошниченко по шайбам в плей-офф (6).

Тринеев стабильно получает игровое время, но не радует статистикой, как соотечественник. У Богдана — скромные четыре передачи за 15 матчей. Тренеры ценят игрока за черновую работу. Когда Роу забрасывал решающую шайбу в овертайме, именно Тринеев закрывал обзор вратарю. В Северной Америке такие универсалы, которых нельзя упрекнуть в равнодушии, всегда на хорошем счету.

Финал «Херши» начал с поражения, не успев отыграться в концовке (3:4). Тодд Нельсон в решающей серии вернул в состав Осипова, который еще не играл в плей-офф. Наши парни очков не набрали, но по-прежнему хорош Хендрикс Лапьер. Лучший бомбардир «Херши» забил сам и ассистировал Джо Снивли в моменте с первым голом.

«Мишки» идут к 13-му трофею в клубной истории. Год назад в плей-офф «Вашингтон» также спустил в фарм-клуб Алексея Протаса, и белорус серьезно помог команде в матчах на вылет. Почему бы аналогичный путь не повторить Мирошниченко, Тринееву или Осипову? Очередной успех «Херши» заставит тренеров и руководство «Вашингтона» обратить еще больше внимания на перспективную молодежь из АХЛ.