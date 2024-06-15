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Наследник Овечкина, переживший страшную болезнь, идет к первому кубку в Америке. Фарм-клуб «Вашингтона» — в финале АХЛ

Фарм-клуб «Вашингтона» «Херши Беарз» вышел в финал плей-офф АХЛ
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Хоккеист Иван Мирошниченко
Иван Мирошниченко.
Фото ХК «Херши Беарз»
Следим в решающей серии сезона за Иваном Мирошниченко, Богданом Тринеевым и Дмитрием Осиповым.

Пока Александр Овечкин отдыхает от хоккея, его партнеры по фарм-клубу продолжают сезон. И если «Вашингтон» вылетел в первом раунде плей-офф от «Рейнджерс», то «Херши» второй год подряд пробился в финал.

В решающей серии АХЛ «Мишки» играют с «Коачеллой» — фармом «Сиэтла». Не последняя роль в команде Тодда Нельсона отведена российским игрокам. Иван Мирошниченко, Богдан Тринеев и Дмитрий Осипов очень близки к первому трофею в североамериканской карьере.

Полноценно закрепиться в НХЛ у наших форвардов не получилось. Большую часть сезона они провели в фарм-клубе и скоро сыграют в финале Кубка Колдера. Конечно, каждый молодой парень мечтает поскорее выбраться из АХЛ и получить стабильное место в основе. К этому статусу ближе Мирошниченко.

Иван Мирошниченко провел первый матч за &laquo;Вашингтон&raquo;. От страшной болезни до НХЛ всего за полтора года! Русский талант дебютировал за команду Овечкина

Иван выше выбран на драфте, наделен большим талантом и получил свои 22 игры за «Вашингтон», в том числе одну в плей-офф. А вот Тринеева и Осипова до основы «Столичных» не повышали — весь год они провели в «Херши». Мирошниченко, как и некоторых других игроков на двусторонних контрактах, после вылета из Кубка Стэнли спустили в фарм-клуб, чтобы помочь команде и продлить игровую практику.

Хоккеист Иван Мирошниченко
Фото ХК «Херши Беарз»

Вдвойне радостно за Мирошниченко, что его сезон не закончился в апреле, когда «Вашингтон» выбыл из плей-офф. Не хочется лишний раз напоминать, что молодой хоккеист не так давно перенес страшную болезнь. После победы над недугом Ивану нужно играть и прогрессировать, а не тренироваться по самостоятельной программе где-то в теплых краях. Практика в плей-офф АХЛ пойдет только на пользу. И мы видим, что Мирошниченко не потерялся против лучших команд лиги.

Перед финалом Иван — шестой бомбардир и третий снайпер «Херши». За 15 матчей форвард набрал 10 (6+4) очков. Мирошниченко немного сбавил результативность в последних играх с «Кливлендом». Финал «Востока» затянулся до семи матчей, хотя «Херши» вели 3-0 и все шло к оперативному проходу в финал. «Кливленд» не сдался и едва не оформил фантастический камбэк. Седьмой матч вовсе завершился в овертайме. Победу фарм-клубу «Вашингтона» принес 36-летний форвард Гаррет Роу, который, забив решающий гол, догнал Мирошниченко по шайбам в плей-офф (6).

Тринеев стабильно получает игровое время, но не радует статистикой, как соотечественник. У Богдана — скромные четыре передачи за 15 матчей. Тренеры ценят игрока за черновую работу. Когда Роу забрасывал решающую шайбу в овертайме, именно Тринеев закрывал обзор вратарю. В Северной Америке такие универсалы, которых нельзя упрекнуть в равнодушии, всегда на хорошем счету.

Финал «Херши» начал с поражения, не успев отыграться в концовке (3:4). Тодд Нельсон в решающей серии вернул в состав Осипова, который еще не играл в плей-офф. Наши парни очков не набрали, но по-прежнему хорош Хендрикс Лапьер. Лучший бомбардир «Херши» забил сам и ассистировал Джо Снивли в моменте с первым голом.

«Мишки» идут к 13-му трофею в клубной истории. Год назад в плей-офф «Вашингтон» также спустил в фарм-клуб Алексея Протаса, и белорус серьезно помог команде в матчах на вылет. Почему бы аналогичный путь не повторить Мирошниченко, Тринееву или Осипову? Очередной успех «Херши» заставит тренеров и руководство «Вашингтона» обратить еще больше внимания на перспективную молодежь из АХЛ.

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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Финал Счет в серии
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Флорида - Эдмонтон
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3. Эдмонтон - Флорида
3 - 4
4. Эдмонтон - Флорида
0 - 0
3 - 0
1/2 финала
Даллас - Эдмонтон
Даллас - Эдмонтон
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4. Эдмонтон - Даллас
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5. Даллас - Эдмонтон
1 - 3
6. Эдмонтон - Даллас
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Рейнджерс - Флорида
Рейнджерс - Флорида
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Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
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2. Ванкувер - Эдмонтон
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Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
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2. Даллас - Колорадо
5 - 3
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3 - 5
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Флорида - Бостон
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3. Бостон - Флорида
2 - 6
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