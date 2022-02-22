Защитник «Торонто» попал в больницу после столкновения с соперником

Защитник «Торонто» Джейк Маззин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (2:5), сообщает The Athletic.

В одном из эпизодов он крайне неудачно столкнулся с соперником, Крисом Уайдманом. При падении он сильно ударился головой об лед.

Muzzin's head hits the ice and he takes an early exit #LeafsForever pic.twitter.com/TT6GmJWGKi — Maple Leafs Hotstove (@LeafsNews) February 22, 2022

Маззин смог покинуть площадку только с помощью медперсонала. Защитник сразу был отправлен в больницу.

В этом сезоне Маззин уже пропустил 7 матчей из-за сотрясения.