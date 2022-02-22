Нападающий «Аризоны» Лэдд пропустит больше месяца из-за травмы

Нападающий «Аризоны» Эндрю Лэдд получил травму «нижней части тела». На восстановление ему потребуется 6-8 недель, сообщает пресс-служба клуба.

В нынешнем регулярном чемпионате 36-летний форвард провел 42 матча и набрал 9 (6+3) очков при показателе полезности «минус 11».

Контракт Лэдда с кэпхитом 5,5 миллиона долларов рассчитан до лета 2023 года.