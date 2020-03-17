Защитник «Нэшвилла» сменил коньки на лыжероллеры

Национальная хоккейная лига объявила о приостановке регулярного сезона-2019/20 годов из-за угрозы распространения коронавируса. Хоккеисты были распущены по домам.

Шведский защитник «Нэшвилла» Маттиас Экхольм показал, как проводит время с семьей. Он гуляет вместе с женой и ребенком по парку. При этом они катаются на лыжероллерах.

On or off the ice, Mattias Ekholm is always skating.



(?: IG/ ibjornstad) pic.twitter.com/zsey4TmTYU — NHL (@NHL) March 17, 2020

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерших — 7330, выздоровевших — 80 236. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.

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