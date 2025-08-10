Романов — о задачах «Айлендерс» на сезон: «Попадать в плей-офф, выходить в финал и выигрывать Кубок»
Защитник «Айлендерс» Александр Романов в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от участия в Ovi Cup и рассказал о командных задачах на сезон.
— Как оцениваете такое мероприятие, когда под одной крышей собралось огромное количество звезд?
— Оцениваю только с положительной стороны, потому что такие события случаются очень редко. Этим летом их было всего два.
— Сын Александра Овечкина забросил четыре шайбы. Можно ли сказать, что это новая восходящая звезда?
— Сейчас сложно сказать, но будем надеяться и болеть за это. Сейчас сложно говорить об этом серьезно.
— Цыплаков решил свои вопросы по контракту. Рады ли вы за Максима?
— «Айлендерс» хотели его оставить, поэтому я думаю, что они на него рассчитывают. Это подписание произошло не просто так. Мы на него рассчитываем, потому что это наш земляк.
— Появилась ли надежда после последних новостей попасть на Олимпиаду в 2026 году?
— Если мы отталкиваемся только от того, что говорят СМИ, то они говорят, что мы не попадем.
— До старта сезона остается немного времени. Как оцените свою физическую форму?
— Мы потихоньку входим в оптимальную форму.
— Какие задачи стоят перед «Айлендерс» на следующий сезон?
— Попадать в плей-офф, выходить в финал и выигрывать Кубок. Только так и других задач мы не ставим.
— Кубок?
— Конечно. А зачем тогда играть в хоккей, если не ставить себе высоких задач.
