Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

10 августа, 10:13

Романов — о задачах «Айлендерс» на сезон: «Попадать в плей-офф, выходить в финал и выигрывать Кубок»

Федор Носов

Защитник «Айлендерс» Александр Романов в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от участия в Ovi Cup и рассказал о командных задачах на сезон.

— Как оцениваете такое мероприятие, когда под одной крышей собралось огромное количество звезд?

— Оцениваю только с положительной стороны, потому что такие события случаются очень редко. Этим летом их было всего два.

— Сын Александра Овечкина забросил четыре шайбы. Можно ли сказать, что это новая восходящая звезда?

— Сейчас сложно сказать, но будем надеяться и болеть за это. Сейчас сложно говорить об этом серьезно.

— Цыплаков решил свои вопросы по контракту. Рады ли вы за Максима?

— «Айлендерс» хотели его оставить, поэтому я думаю, что они на него рассчитывают. Это подписание произошло не просто так. Мы на него рассчитываем, потому что это наш земляк.

— Появилась ли надежда после последних новостей попасть на Олимпиаду в 2026 году?

— Если мы отталкиваемся только от того, что говорят СМИ, то они говорят, что мы не попадем.

— До старта сезона остается немного времени. Как оцените свою физическую форму?

— Мы потихоньку входим в оптимальную форму.

— Какие задачи стоят перед «Айлендерс» на следующий сезон?

— Попадать в плей-офф, выходить в финал и выигрывать Кубок. Только так и других задач мы не ставим.

— Кубок?

— Конечно. А зачем тогда играть в хоккей, если не ставить себе высоких задач.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Романов
ХК Нью-Йорк Айлендерс
Читайте также
Гимнастки из РФ успешно выступили на турнире «Кубок «Небесная грация» в Пекине
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
В Палестине заявили о несоблюдении Израилем соглашения о прекращении огня
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
Финансист объяснил рекордные покупки валюты россиянами
Популярное видео
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Neil

    Смело)

    11.08.2025

  • azzi777

    А попадаловка не треснет?

    10.08.2025

    • Овечкин ответил на вопрос о России на Олимпиаде: «Думаю, когда нас вернут, мы будем уже болельщиками»

    Сергачев — о своей физической форме: «Я в поряде!»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Нью-Джерси 17 12 5 25
    2 Каролина 17 12 5 24
    3 Питтсбург 18 9 9 22
    4 Айлендерс 18 10 8 22
    5 Филадельфия 17 9 8 21
    6 Рейнджерс 18 9 9 20
    7 Коламбус 17 9 8 19
    8 Вашингтон 17 8 9 17
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Монреаль 17 10 7 22
    2 Оттава 18 9 9 22
    3 Бостон 19 11 8 22
    4 Детройт 17 10 7 20
    5 Флорида 17 9 8 19
    6 Тампа-Бэй 16 8 8 18
    7 Торонто 18 8 10 18
    8 Баффало 17 5 12 14
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 18 12 6 29
    2 Даллас 18 11 7 25
    3 Юта 18 10 8 21
    4 Виннипег 17 10 7 20
    5 Чикаго 17 8 9 20
    6 Миннесота 18 7 11 18
    7 Сент-Луис 18 6 12 16
    8 Нэшвилл 19 6 13 16
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 17 11 6 23
    2 Лос-Анджелес 18 9 9 22
    3 Сиэтл 17 8 9 21
    4 Эдмонтон 19 8 11 20
    5 Вегас 16 7 9 19
    6 Сан-Хосе 18 8 10 19
    7 Ванкувер 19 8 11 18
    8 Калгари 19 5 14 12
    Результаты / календарь
    5.11
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    15.11 03:00 Каролина – Ванкувер 4 : 3 ОТ
    15.11 04:00 Сент-Луис – Филадельфия 5 : 6 Б
    15.11 05:00 Юта – Айлендерс 2 : 3 ОТ
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости