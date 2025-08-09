Овечкин ответил на вопрос о России на Олимпиаде: «Думаю, когда нас вернут, мы будем уже болельщиками»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин выразил сомнение, что снова сыграет за сборную России на крупных международных турнирах. Национальная команда по решению ИИХФ отстранена от чемпионата мира и других соревнований под эгидой организации с 2022 года и не вошла в число участников олимпийского турнира Игр-2026.

— Вы ждете полноценного возвращения России на международную арену? — спросили Овечкина на пресс-конференции в Мытищах во время заключительного дня кубка его имени для детских команд.

— Думаю, когда нас вернут, мы будем уже болельщиками. Будем смотреть за молодым поколением. Правильно, Вячеслав Александрович? — обратился Овечкин к сидящему рядом Вячеславу Фетисову.

— Попробуем сыграть еще, — отреагировал Фетисов.

— Через 15 лет, — Овечкин с улыбкой вспомнил один из предыдущих вопросов про возможность сыграть на профессиональном уровне со своим старшим сыном Сергеем.

— Наверное, вы про другое хотели спросить, — сказал Фетисов. — Да, у Саши была мечта стать олимпийским чемпионом, как его мама [Татьяна, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу]. Но злые дяди отняли у него эту мечту, не имея на это никаких оснований. Эта несправедливость касается молодых спортсменов и таких великих игроков, как Александр. Он на следующей Олимпиаде, наверное, собрал бы все свои силы, чтобы помочь команде выиграть олимпийское золото. Вот он уже не надеется. Будем верить в доброго дядю. Надеюсь, когда-нибудь он разрешит нам болеть за нашу команду с флагом и гимном, что будет возможность полноценно бороться на площадке со всеми соперниками.

— Я готов играть. Если нам разрешат, я готов играть, — добавил с улыбкой еще один участник пресс-конференции Павел Дацюк. — Конечно, это здорово, когда ты борешься за свою страну, поднимаешь флаг, слушаешь гимн перед и после игры. Это здорово, патриотично.

Овечкин с иронией отреагировал на вопрос о возможности сыграть со старшим сыном Сергеем в профессиональной команде. Овечкин-младший снова вышел на лед с отцом во время гала-матча звезд хоккея и спорта.

— Мечта выйти на лед с ним у меня сбылась несколько лет назад. А в профессиональном хоккее... Мне сейчас 39 лет, 40 исполнится в сентябре. В 55 я не готов профессионально в хоккей играть, вы уж извините, пожалуйста. Спасибо за шикарный вопрос, — обратился Александр к его автору и снова улыбнулся на уточнение со стороны про Яромира Ягра. — Ну, Ягр...

Овечкин вновь ушел от ответа на вопрос о возвращении в «Динамо» и игре в КХЛ через год. Контракт форварда с «Вашингтоном» истечет после сезона-2025/26.

— Ну, я еще не закончил контракт и карьеру. Поэтому: поживем — увидим, — сказал Александр.

Овечкин выступает в «Вашингтоне» с сезона-2005/06. 39-летний россиянин выиграл Кубок Стэнли в 2018 году и в апреле 2025-го превзошел снайперский рекорд НХЛ Уэйна Гретцки на отметке в 894 гола.