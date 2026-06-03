Канцеров — о будущем в «Чикаго»: «Все зависит от меня. Мне сказали, что будут давать шансы»

Российский нападающий Роман Канцеров ответил на вопрос о своих перспективах после подписании контракта с «Чикаго».

В мае «Чикаго» объявил о заключении трехлетнего контракта новичка с 21-летним россиянином. Перед этим Канцеров расторг договор с «Металлургом».

— Можно ли быть на текущий момент уверенным, что сезон начнется в НХЛ, в главной команде, а не в фарм-клубе в АХЛ?

— Тут все от меня зависит. Да, мы об этом поговорили — в разговоре было много положительных моментов, больше плюсов, чем минусов. И это обоюдно. Но, опять же, все от меня зависит. Мне сказали, что будут давать шансы — просто мне надо ими воспользоваться, — приводят слова Канцерова «Известия».

В сезоне-2025/26 Канцеров набрал 64 (36+28) очков в 63 матчах FONBET Чемпионата КХЛ. В плей-офф в активе форварда 8 (4+4) результативных баллов в 15 встречах.

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