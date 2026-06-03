Барбашев о победе «Вегаса» над «Каролиной»: «В нашем характере сохранять спокойствие, что бы ни случилось»

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев подвел итоги первого матча серии против «Каролины» (5:4) в финале Кубка Стэнли.

30-летний россиянин отметился голом во втором периоде. Он забросил свою шестую шайбу в этом розыгрыше плей-офф.

«Обе команды сыграли очень хорошо сегодня, много голов, но мы отлично справились с тем, чтобы сохранять спокойствие. Особенно в первом периоде, когда они забили два быстрых гола. Мы делали это уже несколько раз в этом плей-офф.

У нас довольно возрастная команда, есть несколько игроков, которые выигрывали Кубок Стэнли, мы приобрели несколько опытных парней в этом сезоне. Думаю, это просто в нашем характере. Что бы ни случилось, мы сохраняем спокойствие», — сказал Барбашев в интервью после игры.

«Вегас» открыл счет в серии — 1-0. Второй матч вновь пройдет на домашнем льду «Каролины» в пятницу, 5 июня. Начало игры — 03:00 по московскому времени.

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