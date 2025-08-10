Сергачев — о своей физической форме: «Я в поряде!»
Защитник «Юты» Михаил Сергачев в разговоре с «СЭ» рассказал о подготовке к сезону и высказался о задачах команды на предстоящий сезон.
— Можно ли сказать, что такие мероприятия помогут в популяризации хоккея в стране?
— Надеюсь, что мы такими событиями будем популяризировать хоккей в стране. Сегодня было шесть тысяч человек, на «Матче года» было двенадцать тысяч, поэтому надеюсь на это. Летом хоккея нет и поддерживать интерес к нему такими событиями очень круто.
— До старта сезона остается немного времени. Как оцените свою физическую форму?
— Я в поряде! (улыбается)
— Какие задачи стоят перед «Ютой» на предстоящий сезон?
— Попасть в плей-офф — задача минимума.
— Команда будет претендовать на Кубок Стэнли?
— Каждый год хочется претендовать на Кубок, но все будет зависеть от того, как мы сыграем регулярку и в какой форме мы будем подходить в плей-офф. Здесь много факторов есть, но у нас есть задача минимума, и она состоит в том, чтобы попасть в плей-офф.
— Есть ли шансы у Симашева и Бута закрепиться в основе «Юты»?
— Мне очень нравится НХЛ тем, что у тебя всегда есть шанс. Условный игрок, который был задрафтован в пятом раунде, может поехать в кэмп, удивить тренера и он будет давать шанс, поэтому здесь все зависит от них.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|17
|12
|5
|25
|2
|Каролина
|17
|12
|5
|24
|3
|Питтсбург
|18
|9
|9
|22
|4
|Айлендерс
|18
|10
|8
|22
|5
|Филадельфия
|17
|9
|8
|21
|6
|Рейнджерс
|18
|9
|9
|20
|7
|Коламбус
|17
|9
|8
|19
|8
|Вашингтон
|17
|8
|9
|17
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Монреаль
|17
|10
|7
|22
|2
|Оттава
|18
|9
|9
|22
|3
|Бостон
|19
|11
|8
|22
|4
|Детройт
|17
|10
|7
|20
|5
|Флорида
|17
|9
|8
|19
|6
|Тампа-Бэй
|16
|8
|8
|18
|7
|Торонто
|18
|8
|10
|18
|8
|Баффало
|17
|5
|12
|14
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|18
|12
|6
|29
|2
|Даллас
|18
|11
|7
|25
|3
|Юта
|18
|10
|8
|21
|4
|Виннипег
|17
|10
|7
|20
|5
|Чикаго
|17
|8
|9
|20
|6
|Миннесота
|18
|7
|11
|18
|7
|Сент-Луис
|18
|6
|12
|16
|8
|Нэшвилл
|19
|6
|13
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|17
|11
|6
|23
|2
|Лос-Анджелес
|18
|9
|9
|22
|3
|Сиэтл
|17
|8
|9
|21
|4
|Эдмонтон
|19
|8
|11
|20
|5
|Вегас
|16
|7
|9
|19
|6
|Сан-Хосе
|18
|8
|10
|19
|7
|Ванкувер
|19
|8
|11
|18
|8
|Калгари
|19
|5
|14
|12
|15.11
|03:00
|Каролина – Ванкувер
|4 : 3 ОТ
|15.11
|04:00
|Сент-Луис – Филадельфия
|5 : 6 Б
|15.11
|05:00
|Юта – Айлендерс
|2 : 3 ОТ