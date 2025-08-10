Сергачев — о своей физической форме: «Я в поряде!»

Защитник «Юты» Михаил Сергачев в разговоре с «СЭ» рассказал о подготовке к сезону и высказался о задачах команды на предстоящий сезон.

— Можно ли сказать, что такие мероприятия помогут в популяризации хоккея в стране?

— Надеюсь, что мы такими событиями будем популяризировать хоккей в стране. Сегодня было шесть тысяч человек, на «Матче года» было двенадцать тысяч, поэтому надеюсь на это. Летом хоккея нет и поддерживать интерес к нему такими событиями очень круто.

— До старта сезона остается немного времени. Как оцените свою физическую форму?

— Я в поряде! (улыбается)

— Какие задачи стоят перед «Ютой» на предстоящий сезон?

— Попасть в плей-офф — задача минимума.

— Команда будет претендовать на Кубок Стэнли?

— Каждый год хочется претендовать на Кубок, но все будет зависеть от того, как мы сыграем регулярку и в какой форме мы будем подходить в плей-офф. Здесь много факторов есть, но у нас есть задача минимума, и она состоит в том, чтобы попасть в плей-офф.

— Есть ли шансы у Симашева и Бута закрепиться в основе «Юты»?

— Мне очень нравится НХЛ тем, что у тебя всегда есть шанс. Условный игрок, который был задрафтован в пятом раунде, может поехать в кэмп, удивить тренера и он будет давать шанс, поэтому здесь все зависит от них.