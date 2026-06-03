Барбашев сравнял счет в первом матче «Вегаса» с «Каролиной» в финале Кубка Стэнли

«Вегас» сравнял счет в первом матче финальной серии Кубка Стэнлиз-2026 против «Каролины».

На 1-й минуте второго периода российский нападающий Иван Барбашев забросил шайбу и сделал счет 2:2.

Для 30-летнего россиянина это 6-й гол в плей-офф НХЛ-2025/26. Теперь у него 13 (6+7) очков в 17 играх.