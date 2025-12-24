Козлов — об Овечкине: «Динамовская школа в очередной раз может гордиться своим воспитанником!»

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов в разговоре с «СЭ» прокомментировал признание нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина спортсменом года по версии «СЭ».

«От всей души поздравляю Александра Овечкина с заслуженной наградой! Великий нападающий доказал, что способен и в свои годы оставаться лучшим хоккеистом на мировом уровне. Уверен, что для прирожденного снайпера нет непреодолимых преград и он сможет еще долго радовать публику, достигая новых вершин. Динамовская школа в очередной раз может гордиться своим воспитанником!» — сказал Козлов «СЭ».

В опросе, в котором участвуют 100 журналистов и колумнистов нашего издания, российский форвард получил 70 первых мест и с большим отрывом выиграл голосование. На второй позиции гимнастка Ангелина Мельникова, на третьей — вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.