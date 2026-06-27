«Колорадо» выбрал Шилова во втором раунде драфта НХЛ, «Нью-Джерси» — Щербакова

Российский форвард Егор Шилов выбран «Колорадо» во втором раунде под общим 43-м номером на драфте НХЛ-2026.

18-летний россиянин выступает за «Викториавилл Тайгерз» из главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL). В сезоне-2025/26 Шилов набрал 82 очка в 63 матчах.

Защитник Никита Щербаков задрафтован «Нью-Джерси» под 44-м номером. Сезон-2025/26 он начал в КХЛ, проведя за «Салават Юлаев» 7 матчей. Затем защитник был отправлен в «Торос» из ВХЛ, за который сыграл 35 матчей, отметившись 4 голами и 6 результативными передачами.