«Бостон» выбрал вратаря «Спартака» Иванова под 56-м номером драфта НХЛ

«Бостон» выбрал вратаря «Спартака» Юрия Иванова под 56-м номером драфта НХЛ-2026.

В сезоне-2025/26 17-летний Иванов дошел с молодежной командой «Спартака» до финала МХЛ, в котором красно-белые уступили «Локо» в шести матчах. Голкипер принял участие в 16 играх плей-офф прошедшего сезона.

Ранее во втором раунде драфта НХЛ «Колорадо» выбрал под 43-м номером российского форварда Егора Шилова, который провел сезон-2025/26 в клубе «Викториявилл Тайгерс», выступающем в Главной юниорской лиге Квебека (QMJHL). Под 44-м номером «Нью-Джерси» выбрал защитника «Салавата Юлаева» Никиту Щербакова. Под 52-м номером «Тампа» выбрала нападающего Олега Кулебякина, который играл за «Галифакс» в QMJHL. Под 55-м номером «Калгари» выбрал форварда «Толпара» Алана Шайхлисламова.

Драфт НХЛ-2026 проходит в Баффало (США). В первом раунде были выбраны трое россиян: нападающий Илья Морозов («Баффало», 20-й номер), нападающий Глеб Пугачев («Монреаль», 26-й номер) и защитник Максим Соколовский («Филадельфия», 27-й номер).