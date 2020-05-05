Вратари НХЛ объяснили феномен броска Овечкина

Вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби поделился мнением о броске капитана команды Александра Овечкина. Вместе с Давидом Пастрняком из «Бостона» он возглавляет снайперскую гонку НХЛ.

— Шайба летит не туда, куда она должна попасть, — приводит слова Холтби российская версия официального сайта НХЛ. — Это как в бейсболе, когда питчер бросает крученый мяч со скоростью 160 км/ч. Траектория полета просто сумасшедшая.

— Его бросок похож на крученую подачу в бейсболе. Возможно, так происходит из-за специфического загиба крюка у его клюшки. Иногда шайба вдруг резко снижается в полете, сантиметров на 30-40. Или летит бабочкой. Бывает, что сначала она направляется в левую девятку, а потом меняет направление и попадает в сетку низом справа. Совершенно непредсказуемая траектория и огромная скорость, — добавил вратарь «Питтсбурга» Мэтт Мюррей.