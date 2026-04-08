Лучшие бомбардиры НХЛ на 8 апреля: Макдэвид вышел на чистое первое место, Кучеров — второй
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал единоличным лидером гонки бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.
8 апреля 29-летний канадец забросил шайбу и сделал голевую передачу в матче против «Юты» (5:6 ОТ). На его счету теперь 128 (44+84) очков в 78 матчах.
Второе место сохраняет российский форвард «Тампы» Никита Кучеров — 127 (43+84) очков в 72 матчах.
Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 8 апреля 2026 года:
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 128 (44+84) очков в 78 матчах
2. Никита Кучеров («Тампа») — 127 (43+84) очков в 72 матчах
3. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 123 (51+72) очка в 76 матчах
4. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 107 (41+66) очков в 76 матчах
5. Давид Пастрняк («Бостон») — 99 (29+70) очков в 74 матчах
6. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 97 (35+62) очков в 65 матчах
7. Марк Шайфли («Виннипег») — 97 (34+63) очков в 77 матчах
8. Ник Сузуки («Монреаль») — 96 (28+68) очков в 78 матчах
9. Мартин Нечас («Колорадо») — 95 (37+58) очков в 74 матчах
10. Джейсон Робертсон («Даллас») — 91 (41+50) очко в 78 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
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|0
|0
|2
|Вашингтон
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|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|30.09
|00:00
|Каролина – Флорида
|- : -
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|- : -
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|- : -