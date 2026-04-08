Лучшие бомбардиры НХЛ на 8 апреля: Макдэвид вышел на чистое первое место, Кучеров — второй

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал единоличным лидером гонки бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ-2025/26.

8 апреля 29-летний канадец забросил шайбу и сделал голевую передачу в матче против «Юты» (5:6 ОТ). На его счету теперь 128 (44+84) очков в 78 матчах.

Второе место сохраняет российский форвард «Тампы» Никита Кучеров — 127 (43+84) очков в 72 матчах.

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 8 апреля 2026 года:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 128 (44+84) очков в 78 матчах

2. Никита Кучеров («Тампа») — 127 (43+84) очков в 72 матчах

3. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 123 (51+72) очка в 76 матчах

4. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 107 (41+66) очков в 76 матчах

5. Давид Пастрняк («Бостон») — 99 (29+70) очков в 74 матчах

6. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 97 (35+62) очков в 65 матчах

7. Марк Шайфли («Виннипег») — 97 (34+63) очков в 77 матчах

8. Ник Сузуки («Монреаль») — 96 (28+68) очков в 78 матчах

9. Мартин Нечас («Колорадо») — 95 (37+58) очков в 74 матчах

10. Джейсон Робертсон («Даллас») — 91 (41+50) очко в 78 матчах

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