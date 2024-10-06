Вратарь Суэймен подписал восьмилетний контракт с «Бостоном» на 66 миллионов долларов

Американский голкипер «Бостона» Джереми Суэймен подписал новый восьмилетний контракт с «Брюинз» на 66 миллионов долларов, сообщает ESPN.

Суэймен с зарплатой 8,25 миллиона долларов за сезон делит четвертое место с российским голкипером Ильей Сорокиным по среднему доходу. Американец уступает лишь трем голкиперам — Сергею Бобровскому (10 миллионов долларов), Андрею Василевскому (9,5 миллиона долларов) и Коннору Хеллебайку (8,5 миллиона долларов).

Суэймен выступает за «Бостон» с сезона-2020/21. В минувшем сезоне 25-летний вратарь провел 44 матча в регулярном чемпионате, отразив 91,6% бросков по воротам. В трех встречах он сохранил свои ворота в неприкосновенности.