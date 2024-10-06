Бобровский занял 44-е место в рейтинге лучших хоккеистов НХЛ по версии theScore, Овечкин и Малкин вошли в топ-100

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский занял 44-е место в рейтинге лучших хоккеистов НХЛ по версии сайта theScore.

На сегодняшний день в рейтинге опубликованы места с 100-го по 31-е. Также в топ-100 вошли еще 5 россиян: Андрей Свечников (100-е место), Евгений Малкин (93), Александр Овечкин (80), Илья Сорокин (59) и Андрей Василевский (52).

В минувшем сезоне Бобровский с «Флоридой» стал победителем Кубка Стэнли. В финале «Пантерз» победили «Эдмонтон» (4-3 в серии).