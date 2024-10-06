Бобровский занял 44-е место в рейтинге лучших хоккеистов НХЛ по версии theScore, Овечкин и Малкин вошли в топ-100
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский занял 44-е место в рейтинге лучших хоккеистов НХЛ по версии сайта theScore.
На сегодняшний день в рейтинге опубликованы места с 100-го по 31-е. Также в топ-100 вошли еще 5 россиян: Андрей Свечников (100-е место), Евгений Малкин (93), Александр Овечкин (80), Илья Сорокин (59) и Андрей Василевский (52).
В минувшем сезоне Бобровский с «Флоридой» стал победителем Кубка Стэнли. В финале «Пантерз» победили «Эдмонтон» (4-3 в серии).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|2
|2
|0
|4
|2
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|3
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|4
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|5
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|6
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|7
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|2
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|3
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|4
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|5
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|6
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|7
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|8
|Баффало
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|4
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|5
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|6
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|7
|Юта
|0
|0
|0
|0
|8
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|2
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|4
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|5
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|6
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|7
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|8
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
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|8.10
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Сиэтл – Сент-Луис
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