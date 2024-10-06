Предсезонный матч «Тампа» — «Нэшвилл» отменен из-за урагана

Предсезонный матч «Тампы» и «Нэшвилла» отменен из-за урагана «Милтон», который ожидается в регионе.

Ране эта встреча также была перенесена с 28 сентября на 8 октября из-за последствий урагана «Хелен».

«Тампа» в стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ 12 октября сыграет на выезде с «Каролиной», «Нэшвилл» днем ранее примет «Даллас».