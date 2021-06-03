Тренер «Вегаса» о результативном удалении Смита в овертайме: «Не могу винить рефери, их обманывают»
09:20
Главный тренер «Вегаса» Питер Дебур прокомментировал результативное удаление в овертайме форварда Рейли Смита во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Колорадо» (2:3 ОТ).
«Дешевое удаление, но я даже не могу винить за это судей. Соперник борется с помощью приукрашиваний: хватается за лицо, падает на лед или бросает клюшку каждый раз. Я не могу винить рефери. Их обманывают», — приводит слова Дебура журналист Грег Вышински.
Счет в серии стал 2-0 в пользу «Колорадо». Следующий матч пройдет 5 июня в Лас-Вегасе и начнется в 5:00 мск.
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